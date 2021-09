Znakomity prezent od Ubisoftu: Far Cry 3 do pobrania za darmo!

Premiera piątej dużej odsłony z serii Far Cry tuż za rogiem! Dobrze byłoby więc przypomnieć sobie poprzednie części tego wieloletniego już cyklu gier Ubisoftu. I właśnie nadarza się ku temu świetna okazja, ponieważ przez ograniczony czas, możecie przypisać sobie do konta (całkowicie za darmo!) kultowe Far Cry 3!

Far Cry 3 za darmo!

Można powiedzieć, że obecny szkielet rozgrywki serii Far Cry zawdzięczamy właśnie trzeciej części tego cyklu. Pomimo tego, że z odsłony na odsłonę gry z serii Far Cry są znacząco ulepszane, to gdzieś tam pod „skórą” wyraźnie czuć korzenie Far Cry 3.

Jeśli więc chcielibyście przypomnieć sobie tę kultową dla wielu odsłonę serii, to trudno o lepszy moment, ponieważ Ubisoft rozdaje właśnie Far Cry 3 na PC! By odebrać swoją darmową kopię gry, musimy udać się na specjalną stronę Ubisfotu i zalogować się na swoje konto Ubisoft Connect.

Choć gra ta ma już prawie 9 (!!!) lat na karku, to nadal się broni i nawet dziś można świetnie się w niej bawić. Zaskakująco dobrze zestarzała się tu nie tylko oprawa graficzna, ale i rozgrywka, która mimo swojej prostoty względem kolejnych części, nadal potrafi sprawić masę frajdy.

Polecam pośpieszyć się z przypisaniem sobie do konta Far Cry 3, ponieważ promocja trwa jeszcze tylko przez parę dni — dokładnie do 11 września 2021 roku, do godziny 8:30 czasu polskiego. Szkoda byłoby przegapić taką okazję!

Far Cry 5 – premiera już w przyszłym miesiącu

Cała akcja z rozdawaniem Far Cry 3 oczywiście nie jest przypadkowa, ponieważ dokładnie za miesiąc debiutuje kolejna odsłona tej serii. Far Cry 5 zapowiada się na powtórkę znanej nam już dobrze rozgrywki, ale jak zawsze, liczyć możemy na masę nowości.

Far Cry 5 zadebiutuje już 7 października 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Czekacie?