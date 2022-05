Nie tylko The Last of Us. Sony stworzy inne seriale na podstawie swoich gier

Największe marki gier z PlayStation będą ekranizowane! Po serialowym The Last of Us będziemy mogli poznać historie bohaterów serii Horizon oraz God of War.

PlayStation uderza w seriale

Pamiętam, jakim wielkim poruszeniem w świecie rozrywki było ogłoszenie, że rozpoczynają się race nad serialową adaptacją gry The Last of Us. To widowisko, realizowane przez HBO, przedstawi szerszej publiczności postapokaliptyczny świat, w którym ludzkość musi walczyć o przetrwanie po globalnej pandemii bardzo brzydkiej postaci infekcji dróg oddechowych.

Finally! Pedro Pascal (Joel) is photographed for the first time on the set of The Last of Us HBO in Edmonton, AB

📸 @KristinRaworth pic.twitter.com/6XcXpyuEvy — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 13, 2021

Choć nie pojawił się jeszcze ani jeden zwiastun tej produkcji, jasne jest, że zwłaszcza gracze wyczekują jej z ogromną niecierpliwością. Wszak wielu znane są przygody Ellie i Joela – zarówno pierwsza, jak i druga część The Last of Us uznawane są za jedne z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały.

Tym bardziej wiele emocji wywołało ogłoszenie Jima Ryana, prezesa Sony, dotyczące planów firmy na kolejne lata. Otóż ma ona dać zielone światło kolejnym ekranizacjom znanych marek gier. Po The Last of Us, swoje seriale dostaną także takie serie jak God of War czy Horizon. Pierwszy z seriali trafi na Amazon Prime Video, zaś drugi będzie miał premierę na Netfliksie. W planach jest nawet serial opierający się na grach wyścigowych Gran Turismo.

Sony IR – 3 positives in the presentation 1) Horizon (Netflix), God of War (Amazon) and Gran Turismo in TV development 2) 2 live service games coming in FY3/23 are not Destiny and 3) PC gaming revenues will surge 3.8x in FY3/23 (which I think relates to live service games) #sony — David Gibson (@gibbogame) May 26, 2022

Serialowe adaptacje gier? To świetne wieści!

Produkcja seriali na podstawie gier to znakomity sposób na dotarcie do masowego odbiorcy z markami, które do tej pory były znane głównie graczom. Choć przemysł filmowy od dawna wykorzystuje motywy niektórych tytułów z PlayStation czy Xboksa w postaci filmów (jak choćby – niedawne „Uncharted”), to seriale nie miały dotąd zbyt dużej siły przebicia w tym temacie.

Krajobraz serialowych adaptacji gier zaczyna jednak się zmieniać i coraz więcej osób zaczyna po nie sięgać, wybierając wieczorną rozrywkę przed ekranem telewizora. Sukces takich seriali jak „Arcane”, bazującego na świecie znanym z League of Legends czy Castlevanii, która eksploruje gotyckie uniwersum z przygodowych gier akcji, a nawet nowego „Halo” sprawił, że coraz więcej studiów filmowych zabiera się za seriale na motywach gier.

Wszak Amazon Studios pracuje obecnie nad serialem telewizyjnym „Fallout” od twórców znakomitego „Westworld” (HBO), a w serwisie streamingowym Amazon Prime Video pojawi się nawet seria oparta na kolekcji Mass Effect. Dla graczy chyba nie było lepszego czasu, żeby wsiąknąć w seriale bazujące na ich ulubionej rozrywce. Trzeba tylko poczekać na odpowiednie premiery.

