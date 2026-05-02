Kolorowy Kindle w końcu nie będzie wybrakowany

Kindle Colorsoft to linia czytników e-booków Amazona, wykorzystująca kolorowy wyświetlacz e-ink. W teorii powinien mieć on wiele zalet względem czarno-białego rozwiązania, jednak gigant od początku nie prezentował pełnego potencjału urządzenia. W ciągu najbliższych tygodni to się wreszcie zmieni.

Co oferuje Amazon Kindle Colorsoft?

Pierwszy kolorowy czytnik w gamie Amazona zadebiutował w październiku 2024 roku. Obecnie na linię składają się cztery urządzenia – trzy o przekątnej ekranu 7 cali i 11-calowy Kindle Scribe Colorsoft, który dodatkowo obsługuje możliwość pisania za pomocą rysika. W przypadku pozostałych trzech urządzeń edycję Colorsoft Kids wyróżnia 12-miesięczna subskrypcja Amazon Kids+ w zestawie, a w przypadku Signature Edition – bezprzewodowe ładowanie, czujnik światła automatycznie dostosowujący jasność ekranu i większa pamięć wewnętrzna (32 GB zamiast 16 GB).

Można by było z góry założyć, że droższy i kolorowy czytnik będzie miał same zalety (oprócz ceny) względem bazowej edycji, prawda? W rzeczywistości wiele osób mogło poczuć się zawiedzionych z powodu braku porządnego trybu ciemnego – Colorsoft umożliwiał jedynie aktywację trybu kolorowych stron, co pozwalało na odwrócenie kolorów, jednak dotyczyło to wyłącznie wybranych tytułów.

Porządny tryb ciemny w kolorowym Kindle

W rozmowach z zagranicznymi serwisami Amazon zapewniał, że porządnie działający tryb ciemny dla urządzeń Kindle Colorsoft zadebiutuje w 2026 roku. Gigant dotrzymał słowa i funkcja jest właśnie wdrażana i w ciągu kilku tygodni wszystkie urządzenia w serii powinny otworzyć przed właścicielami możliwość włączenia opcji ułatwiającej czytanie w ciemnych pomieszczeniach.

W dużym skrócie warto wspomnieć, że tryb ciemny zadziała nie tylko z książkami, ale także z całym interfejsem czytnika, a użytkownik będzie mógł dostosować, które aplikacje i dokumenty mają pozostać w tradycyjnym, jasnym trybie.

Oprócz tego aktualizacja wprowadza nowe narzędzia do notatnika. Smart Shapes mają za zadanie ułatwić sporządzanie notatek dzięki opcji rysowania figur geometrycznych. Wystarczy narysować palcem kształt, a urządzenie samo naprostuje wszystkie linie i nada całości precyzyjny, schludny wygląd.