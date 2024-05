Pierścień dla sportowców. Amazfit Helio Ring gotowy na drugą premierę

Inteligentne pierścienie wciąż czekają na swój wielki moment. Kto wie – być może dojdzie do niego jeszcze w tym miesiącu. Właśnie w maju swego rodzaju drugiej premiery doczeka się bowiem Amazfit Helio Ring, będący wyjątkowo intrygującą propozycją z tej kategorii.

Amazfit Helio Ring to inteligentny pierścień dla sportowców

2024 rok może należeć do inteligentnych pierścieni, ponieważ na ten rynek zaczynają wchodzić najwięksi gracze z sektora gadżetów ubieralnych. Zanim światło dzienne ujrzy Samsung Galaxy Ring, swoją propozycję przedstawi Amazfit. O Helio Ring – bo tak nazywa się ta nowinka – pisaliśmy już w serwisie oiot.pl, gdyż producent pochwalił się nią podczas targów CES 2024. Teraz mamy komplet informacji, wraz z ceną i datą dostępności.

Helio Ring (fot. ze strony producenta)

Amazfit Helio Ring to inteligentny pierścień nieco innego rodzaju, bo kierowany przede wszystkim do sportowców i aktywnych użytkowników. Jego funkcjonalność bazuje jednak głównie na momentach, w których nie ćwiczą. Zaoferuje im ponoć wyjątkowo precyzyjny monitoring regeneracji i snu (wraz z czasem, natlenieniem krwi, jakością oddechów oraz tętnem i jego zmiennością). Niemniej będzie też wspierać smartwatcha podczas treningów.

Helio Ring ma zaledwie 2,6 mm grubości i waży niespełna 4 gramy. Producent zapewnia przy tym o bardzo wysokiej trwałości, a to za sprawą solidnej konstrukcji ze stopu tytanu. Wrażenia nie zrobi na nim także woda, jako że cechuje się wodoszczelnością w klasie 10 ATM.

Helio Ring (fot. ze strony producenta)

Cena i data premiery – wreszcie znamy jedno i drugie

Do tej pory wielkimi niewiadomymi były cena i data premiery. W obu przypadkach można już użyć czasu przeszłego, bo producent zdradził, że Helio Ring zadebiutuje na amerykańskim rynku już 15 maja i będzie kosztować 299 dolarów (równowartość ~1205 złotych). Przyszłość gadżetu poza Stanami Zjednoczonymi pozostaje póki co niejasna, ale zgodnie z oficjalną notką prasową, ma się to niebawem zmienić.

8 Ocena

Jeśli chodzi o najważniejszych konkurentów, to ceny modeli spod znaku Oura Ring rozpoczynają się mniej więcej na tym samym poziomie. Nie wiemy jeszcze, ile będzie kosztować gadżet Samsunga, ale w zagranicznych mediach również wspomina się właśnie o okolicach 300 dolarów.

W przypadku Helio Ring jest też szansa oszczędność aż o 50 % – przy zakupie w parze ze smartwatchem Amazfit T-Rex Ultra lub Cheetah Pro. Producent przekonuje ponadto, że to właśnie z jego urządzeniami nowy gadżet będzie współpracować najlepiej, na bieżąco wymieniając się kluczowymi informacjami.