Tańszy i mniejszy. Poznajcie Amazfit GTR Mini

Marki Amazfit nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jej domeną są urządzenia wearable, a ofertę wypełnia szeroka gama modeli – w tym serie GTR i GTS. Dziś ta pierwsza rozszerzona zostaje o kompaktowy wariant. Poznajcie Amazfit GTR Mini.

Okrągły i mniejszy, nareszcie

Seria inteligentnych zegarków Amazfit GTS różniła się od okrągłych GTR-ów nie tylko kształtem koperty, ale również występowaniem wersji Mini. W czasie, gdy miłośnicy kanciastych tarcz mogli cieszyć się mniejszą i tańszą od flagowców opcją, fani bardziej klasycznego wyglądu byli skazani na normalne rozmiary.

To zmienia się dzisiaj, wraz z premierą Amazfit GTR Mini, który dzierży ekran AMOLED o średnicy 1,28 cala z opcją wyboru ponad 80 tarcz. Wyświetlacz jest dodatkowo osadzony pod delikatnie zagiętym szkłem, podobnie jak w Xiaomi Watch S1 Pro. Koperta ma grubość 9,25 mm i waży 24,6 grama, zatem jest lekka i smukła. Szerokość wynosi z kolei 42 mm, co wcale nie czyni GTR Mini smartwatchem znacznie mniejszym od konkurencji, lecz po prostu kompaktową wersją modeli z serii GTR.

Bliżej mu do trójki niż do czwórki

Patrząc na rendery, można dojść do wniosku, że nowy kompaktowy „mądry zegarek” chińskiej marki swoim wzornictwem bardziej nawiązuje do starszego GTR 3 niż do Amazfit GTR 4. Dziwi to o tyle, że przecież czwarta generacja jest tą najnowszą. Z drugiej strony wariant Mini stawia na smukłość i kompaktowość, a jej sprzyja minimalistyczny design „trójki”. Wszystkie krawędzie są zatem ładnie zaokrąglone, a na boku koperty ulokowany został pojedynczy przycisk.

Zgodnie z deklaracjami producenta, zamontowane wewnątrz ogniwo o pojemności 280 mAh pozwala na 14 dni pracy przy typowym użytkowaniu i nawet 20 dni z włączonym trybem oszczędzania baterii. To świetny wynik, szczególnie jeśli porównamy go do Samsung Galaxy Watch 5.

(źródło: Amazfit)

Jak na Amazfita przystało, jest też coś dla aktywnych

Niczym nowym nie jest, że smartwatche naszpikowane są sensorami monitorującymi nasze zdrowie i trybami aktywności sportowych. Nie inaczej jest w przypadku GTR Mini, który oferuje całodobowe mierzenie tętna, poziomu stresu, a nawet natlenienia krwi.

Ponadto do dyspozycji jest ponad 120 wbudowanych trybów sportowych, jak i automatyczne rozpoznawanie siedmiu sportów. Dzięki temu Amazfit GTR Mini świetnie sprawdzi się na nadgarstku osoby chcącej kontrolować swoje zdrowie i kondycję. Dodatkowo klasa woodporności 5 ATM pozwala na korzystanie z inteligentnego zegarka podczas aktywności wodnych.

8 Ocena 8 Ocena

Nie zabrakło wsparcia GPS, który w przypadku tego urządzenia ma odbierać prawie dwa razy więcej sygnałów satelitarnych i śledzić je ze zwiększoną dokładnością. Smartwatch zawdzięcza to opatentowanej przez Amazfit technologii kołowo spolaryzowanej anteny GPS.

Dostępność i cena

Amazfit GTR Mini, poza swoimi bardziej kompaktowymi rozmiarami, może poszczycić się też niższą od swoich dużych braci ceną. Kosztuje on bowiem 619 złotych, czyli prawie dwa razy mniej od GTR 4. Do wyboru są aż trzy wersje kolorystyczne: Midnight Black, Misty Pink i Ocean Blue.

Smartwatch ten wydaje się być naprawdę obiecującą opcją dla osób, którym spodobały się modele GTR, ale wolałyby nieco mniejszą kopertę. A Wy jak zapatrujecie się na to urządzenie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach!