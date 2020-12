Producent opasek Xiaomi zaprezentował dwa nowe smartwatche

Firma Huami, która ściśle współpracuje z Xiaomi w obszarze opasek Mi Band (i nie tylko), zaskoczyła nas premierą dwóch nowych smartwatchy: Amazfit GTR 2e oraz Amazfit GTS 2e. Są to nieco uboższe wersje zaprezentowanych wcześniej modeli Amazfit GTR 2 i Amazfit GTS 2.

Firma Huami wprowadziła w tym roku na rynek bardzo dużo nowych wearables, w tym opaskę Amazfit Band 5, którą można kupić również w Polsce za 159 złotych. Myśleliśmy, że Amazfit Pop Pro i Amazfit GTS 2 Mini będą ostatnimi smartwatchami, których premierę zaplanowano na 2020 rok, a tymczasem nieoczekiwanie zadebiutowały jeszcze Amazfit GTR 2e oraz Amazfit GTS 2e.

Specyfikacja Amazfit GTR 2e, cena

Smartwatch ma aluminiową ramę, pokrytą szkłem 2.5D, pod którym znajduje się wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454 pikseli, co przekłada się na 326 ppi. Obudowa urządzenia jest wodoszczelna – można go zanurzyć na głębokość do 50 metrów. Paski mają zaś szerokość 22 mm i można je swobodnie wymieniać na inne, podobnie jak zmieniać tarcze na ekranie (do dyspozycji jest ponad 50 różnych).





źródło: Amazfit

Smartwatch wyposażono też w optyczny sensor PPG, który nie tylko monitoruje puls, ale w połączeniu z autorskim oprogramowaniem Huami potrafi również wykryć migotanie przedsionków oraz arytmię. Ponadto jest także funkcja pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz system PAI, który ocenia stan organizmu użytkownika na podstawie jego codziennej aktywności fizycznej.

Specyfikacja Amazfit GTR 2e obejmuje również funkcję monitorowania i analizu jakości snu oraz inteligentne rozpoznawanie sześciu różnych treningów (w sumie smartwatch zaoferuje nawet 90 trybów sportowych po aktualizacji OTA). Do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji moduł NFC, który jednak nie posłuży do płatności zbliżeniowych, tylko będzie możliwy do wykorzystania w komunikacji miejskiej w Chinach.



źródło: Amazfit

Co ciekawe, Amazfit GTR 2e oferuje również funkcję pomiaru temperatury otoczenia, a także możliwość przeprowadzania rozmów głosowych za jego pośrednictwem (po sparowaniu ze smartfonem). Ponadto użytkownik może korzystać z pomocy asystenta Xiao AI.

Według deklaracji producenta, bateria o pojemności 471 mAh ma wystarczyć na do 24 dni normalnego użytkowania (ładowanie do 100% ma trwać ~2,5 godziny).

Cena Amazfit GTR 2e została ustalona w Chinach na 799 juanów (równowartość ~460 złotych). Amazfit GTR 2 jest w tym kraju o 200 juanów droższy.

Specyfikacja Amazfit GTS 2e, cena

Model ten niewiele różni się od Amazfit GTR 2e, podobnie jak Amazfit GTS 2 od Amazfit GTR 2. Oferuje bardzo zbliżoną specyfikację i funkcje – największymi różnicami są wyświetlacz (1,65″ Super Retina) i bateria (246 mAh; do 14 dni normalnego użytkowania).

W jego przypadku producent nie wspomina też o funkcji wykrywania arytmii (ale migotania przedsionków już tak) oraz możliwości zanurzenia go w wodzie.





Amazfit GTS 2e (źródło: Amazfit)

Amazfit GTS 2e kosztuje w Chinach 799 juanów. Dla porównania, za Amazfit GTS 2 trzeba zapłacić w tym kraju 999 juanów, a za Amazfit GTS 2 Mini 699 juanów.