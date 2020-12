Amazfit wprowadza na rynek nowy smartwatch GTS 2 mini. Na plus ekran AMOLED i GPS. Jest też NFC

Amazfit jest bardzo aktywne w ostatnim czasie – wprowadza na rynek więcej wearables niż niejeden producent swoich smartfonów. Dziś ofertę marki wzbogacił nowy smartwatch Amazfit GTS 2 mini, który zwraca na siebie uwagę przede wszystkim za sprawą ekranu AMOLED.

Specyfikacja Amazfit GTS 2 mini

Skoro wspomniałem o wyświetlaczu, to wypada zacząć właśnie od niego. Wiecie już, że jest to matryca AMOLED. Dodatkowo ma ona też przekątną aż 1,55 cala, więc jest całkiem spora, bowiem standardowo smartwatche mają nieco mniejsze ekrany (najczęściej ~1,3 lub 1,4 cala). Ponadto charakteryzuje się rozdzielczością 354×306 pikseli, co przekłada się na 301 ppi. Wisienką na torcie jest funkcja Always On Display.

źródło: Amazfit

Wyświetlacz może być więc bardzo mocną stroną Amazfit GTS 2 mini, szczególnie że za jego pomocą użytkownik będzie mógł korzystać również z funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki i wywoływać zdalnie spust migawki w aparacie w sparowanym smartfonie.

Warto też wspomnieć o obecności modułu NFC na pokładzie smartwatcha, aczkolwiek użytek z niego zrobią jedynie mieszkańcy Chin (w środkach komunikacji miejskiej), ponieważ do płatności służą kody, a nie technologia zbliżeniowa.





źródło: Amazfit

Smartwatch oczywiście oferuje także popularne funkcje związane ze śledzeniem aktywności i sprawdzaniem kondycji organizmu użytkownika, m.in. pulsometr, możliwość pomiaru SpO2 i jakości snu oraz monitorowanie cyklu menstruacyjnego u kobiet. Do tego jest również algorytm PAI, który punktowo ocenia aktywność fizyczną (stosowany jest on też w najnowszych wearables marki Xiaomi).

9 Ocena

Amazfit GTS 2 mini może się również pochwalić obecnością GPS i Glonass oraz dostępnością ponad 70 trybów sportowych. Ponadto oferuje też inteligentnego asystenta głosowego.

Według deklaracji producenta, smartwatch na pojedynczym ładowaniu będzie pracować do 14 dni (standardowego użytkowania; intensywniejsze skróci ten czas do 7 dni, a wyłączenie funkcji smart wydłuży aż do 21 dni). Warto jeszcze wspomnieć, że obudowa urządzenia (o wymiarach 40,5×35,8×8,95 mm) jest wodoszczelna (do 50 metrów), a paski mają szerokość 20 mm.

Cena Amazfit GTS 2 mini

Rekomendowana cena Amazfit GTS 2 mini została ustalona w Chinach na 699 juanów, co jest równowartością ~410 złotych. Smartwatch jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i różowej.

Na tę chwilę nie ma informacji na temat jego dostępności poza Chinami.