Amazfit Pop Pro zaprezentowany. Kusi atrakcyjną ceną i GPS-em

Całkiem niedawno pisaliśmy o prezentacji nowej, ekonomicznej, aczkolwiek nieźle wyposażonej propozycji Huami na rynku urządzeń ubieralnych – Amazfit Bip U. Dzisiaj poznaliśmy oficjalnie jej ulepszoną wersję – Amazfit Pop Pro, znanego na innych rynkach również jako Amazfit Bip U Pro.

Specyfikacja Amazfit Pop Pro/Bip U Pro

Urządzenie wyglądem nie odbiega od swojej podstawowej edycji. Smartwatch został wyposażony w tej samej wielkości ekran o przekątnej 1,43 cala, wykonany w technologii TFT. Na jego pokładzie znajdzie się również NFC do różnych bezprzewodowych interakcji.

Amazfit Pop Pro nie jest przesadnie duży i ciężki. Jego wymiary to 40,9×35,3×11,4 mm, a waga wynosi 31 gramów. Ponadto oferuje także Bluetooth 5.0 i trzyosiowy żyroskop. Bateria o pojemności 225 mAh powinna pozwolić na pracę do 9 dni. Obudowa smartwatcha jest wodoszczelna (do 5 ATM), co będzie pozwalało na kąpiel bez konieczności jego zdejmowania.

Urządzenie obsługuje ponad 60 różnych sportowych aktywności, do których ma motywować i zachęcać specjalnie opracowany algorytm PAI Amazfit. PAI to system oceny zdrowia, który nie ogranicza się tylko do czasu, miejsca i formy ćwiczeń. Będzie on w stanie stworzyć spersonalizowany system oceny stanu zdrowia w oparciu o dane zdrowotne użytkownika.

Kluczowe cechy Amazfit Pop Pro/Bip U Pro (źródło: Amazfit)

Ponadto Amazfit Pop Pro ma stale monitorować stan zdrowia użytkownika. Aby to robić, zegarek będzie mógł całodobowo sprawdzać tętno, a także podać wartość saturacji krwi tlenem (SpO2). Nie mogło również zabraknąć tak elementarnej funkcji, jak śledzenie jakości snu.

Amazfit Pop Pro (źródło: Amazfit Global)

Jeśli powyższa specyfikacja brzmi dla Was znajomo, to macie rację. W zdecydowanej większości pokrywa się ona z wersją podstawową. Niemniej nieprzypadkowo jest to wersja Pro.

Kluczową zmianą ma być obecność w tej wersji precyzyjnego czujnika GPS. Nie będzie zatem potrzeby zabierania ze sobą smartfona, aby móc zapisać trasę treningu, co sprawia, że urządzenie dla amatorów sportu zyskuje dużego plusa. Skoro na pokładzie znajdziemy GPS, to miłym dodatkiem będzie również obecność geomagnetycznego czujnika, czyli kompasu.

Cena pozytywnie zaskakuje

Jak podaje producent, Amazfit Pop Pro ma trafić do sprzedaży w Chinach już 10 grudnia. Jego cena została ustalona na 399 juanów. W przeliczeniu daje to około 230 złotych.

Jak zatem widać, dopłata w stosunku do wersji bez GPS jest stosunkowo niewielka, gdyż wynosi zaledwie 50 juanów (około 30 złotych). W związku z tym ciężko nie skusić się na niewiele droższy model, który jest po prostu lepszy i bardziej niezależny od smartfona.

Nie mam wątpliwości, że szykuje się sprzedażowy hit. W takiej cenie i z takimi parametrami Amazfit Pop Pro/Bip U Pro będzie jedną z najciekawszych propozycji w kategorii ekonomicznych, sportowych wearables.