Nowy smartwatch Amazfit zapewnia przyzwoity czas pracy

Nowy smartwatch Amazfit Bip 5 Unity zapowiada się całkiem interesująco. Dostajemy bowiem przyzwoitą specyfikację w akceptowalnej cenie.

Co oferuje Amazfit Bip 5 Unity?

Pod marką Amazfit zazwyczaj wydawane są przyzwoite smartwatche w przystępnej cenie. Przyjrzyjmy się więc najnowszej propozycji, czyli Bip 5 Unity. Pod względem konstrukcji trochę przypomina on Apple Watcha, aczkolwiek łatwo jest go odróżnić od produktu z Cupertino. Omawiany model wyposażony jest w 1,91-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 320 x 280 pikseli (260 ppi). Ramki wokół ekranu są dość szerokie, ale w tej cenie trudno spodziewać się rozwiązania, które można porównać do topowych urządzeń Samsunga czy Apple.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada wspomnieć, że model Bip 5 Unity to tańsza wersja zaprezentowanego wcześniej modelu Amazfit Bip 5. Pod względem specyfikacji i dostępnych funkcji wypada gorzej, ale z drugiej strony ma ramkę ze stali nierdzewnej, podczas gdy Bip 5 wykonany jest z plastiku.

Na pokładzie znalazł się akumulator o pojemności 300 mAh, który zapewnia do 11 dni pracy bez ładowarki podczas typowego użytkowania. Producent dodaje, że przy intensywnym korzystaniu możemy liczyć na 5 dni pracy, a z włączonym trybem oszczędzania energii osiągniemy nawet 26 dni.

Sporo trybów sportowych

Warto jednak wiedzieć, że nie mamy wbudowanego GPS i zamiast tego zegarek korzysta z modułu GPS w sparowanym smartfonie. Mamy czujnik, którego zadaniem jest mierzenie tętna i poziomu natleniania krwi. Smartwatch Bip 5 Unity może ostrzegać użytkowników o nienormalnie niskim tętnie, a także o wysokim poziomie stresu lub niskim nasyceniu krwi tlenem.

Nie zabrakło funkcji sportowych. Amazfit zapewnia 120 trybów sportowych. Do tego dochodzi ponad 100 tarcz zegarka i dostęp do 70 aplikacji, które można zainstalować z dedykowanego sklepu. Smartwatch oferuje jeszcze obsługę asystenta głosowego Amazon Alexa.

Bip 5 Unity został wyceniony na 59,99 dolarów. Możemy wybrać jedną z trzech wersji kolorystycznych – szara, ciemna i różowa. Dla osób, które potrzebują prostego i taniego urządzenia, powinien to być całkiem ciekawy wybór.