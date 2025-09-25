Alternatywa dla Windowsa, macOS i Linuxa już wkrótce

Już wkrótce na rynku pojawi się zupełnie nowa platforma dla komputerów. System ma stać się ciekawą alternatywą (i konkurencją) dla Windowsa, macOS i Linuxa.

Komputer już nie tylko z Windowsem, macOS czy Linuxem

Od około roku docierają do nas wieści, że Google ma w planach stworzenie nowej platformy dla Chromebooków. Z kolei w lipcu 2024 roku informacje na temat połączenia Androida i ChromeOS potwierdził prezes ekosystemu Android. Teraz Sameer Samat, przy okazji prezentacji najnowszego topowego chipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, zdradził kolejne szczegóły.

Jak twierdzi przedstawiciel Google, system ChromeOS okazał się być ogromnym sukcesem dla przedsiębiorstwa, a opracowanie go i udoskonalanie pozwoliło zdobyć spore doświadczenie. Ponadto uważa, że mamy również tablety z Androidem, które odniosły ogromny sukces i stają się coraz wydajniejszymi urządzeniami.

Google widzi szansę w szybszym rozwijaniu modeli sztucznej inteligencji, działającej w obrębie systemu Android. Jednocześnie – dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas tworzenia ChromeOS – gigant ma zamiar przenieść technologie AI do formatu laptopa i opracować system, zapewniający płynną współpracę pomiędzy wieloma urządzeniami działającymi na Androidzie.

Co ciekawe, Samat zdradził, że nowa platforma ma pojawić się już w przyszłym roku. Wspomniał też, że to połączenie jest czymś, czym jesteśmy bardzo podekscytowani w przyszłym roku i pracujemy nad tym z wami i innymi, i nie możemy się doczekać.

Współpraca Qualcomm i Google nad systemem Android dla komputerów

Nowy system operacyjny dla komputerów, łączący ChromeOS z Androidem, ma być czymś ekscytującym. Ani dyrektor generalny Qualcomm – Cristiano Amon, ani Sameer Samat z Google nie zdradzili jednak, na czym będzie polegała współpraca tych przedsiębiorstw. Warto też zaznaczyć, że Qualcomm zajmuje się nie tylko produkcją procesorów do flagowych smartfonów, ale też układów scalonych do komputerów.

Poza prezentacją SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, firma zaanonsowała też trzy nowe procesory dla komputerów:

12-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,

18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,

18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite Extreme o taktowaniu do 5 GHz.

Pierwsze laptopy z tymi procesorami mają zadebiutować już w pierwszej połowie 2026 roku.