Zamiast Thermomixa. Popularna alternatywa z dużym rabatem

W tych zabieganych czasach coraz częściej w domach pojawiają się roboty kuchenne. I wcale nie musi być to Thermomix za 6,5 tysiąca złotych. Na rynku jest coraz więcej funkcjonalnych alternatyw, a jedna z nich wkrótce będzie sporo tańsza.

Monsieur Cuisine Smart z Lidla to ciekawa alternatywa dla popularnego robota Thermomix. Sprzęt ten, nazywany potocznie Lidlomixem, zadebiutował w Polsce 3 lata temu. Maszyna jest sukcesywnie ulepszana i wzbogacana o kolejne przepisy, i to dzięki darmowym aktualizacjom otrzymywanym za pośrednictwem Wi-Fi. Jak to zwykle bywa przed świętami czy np. z okazji Black Week, Lidl oferuje swojego robota MC Smart z Wi-Fi w niższych cenach. Tak jest i tym razem – Lidlomix już wkrótce będzie 700 złotych tańszy, a wraz z nim w sklepach stacjonarnych pojawią się przydatne akcesoria.

Co oferuje Lidlomix?

Lidlomix oferuje moc 1200 W i wspomoże każdego domowego kuchcika. Urządzenie zostało wyposażone w 8-calowy dotykowy wyświetlacz, na którym nie tylko wybierzesz odpowiedni tryb pracy, ale także zapoznasz się z przepisami, odczytasz masę dodawanych składników czy czas, jaki pozostał do końca gotowania.

Zestaw MC Smart (źródło: Lidl)

Robot kuchenny z Lidla oferuje 15 programów automatycznych. Znajdziecie tam m.in. ważenie, zagniatanie ciasta, gotowanie ryżu, gotowanie na parze, tryb turbo, czyszczenie czy program własny, za pomocą którego użytkownik sam ustali prędkość mieszania, kierunek obrotów, czas i temperaturę.

W zestawie z robotem otrzymacie urządzenie, misę o pojemności 4,5 litra z pokrywką, miarką i nożami, wkład do gotowania, nasadkę do ubijania (np. śmietanki czy białek jaj), a także nasadkę do gotowania na parze i szpatułkę. Na tym jednak jego funkcjonalność się nie kończy, bo Lidl oferuje też różnego rodzaju dodatkowe akcesoria przeznaczone do tego robota.

Promocja na Lidlomix i przydatne akcesoria w sklepach stacjonarnych

Monsieur Cuisine Smart na co dzień kosztuje 2499 złotych, jednak z okazji zbliżających się świąt Lidl sprzeda tego robota o 700 złotych taniej. Promocja wystartuje już w najbliższy poniedziałek, czyli 7 kwietnia 2025 roku. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest konieczność posiadania aplikacji Lidl Plus i aktywacja w niej odpowiedniego kuponu.

Stabilizująca podstawka pod termorobot (źródło: Lidl) Uchwyt do pokrywy (źródło: Lidl) Przystawka do krojenia warzyw (źródło: Lidl)

Warto jednak wspomnieć, że wraz z robotami w niższych cenach do sklepów stacjonarnych trafią przydatne akcesoria, przeznaczone do współpracy z robotem. Wśród nich znajdą się:

wkład do gotowania na parze za 29,99 złotych;

uchwyt do pokrywy za 29,99 złotych;

reduktor misy za 29,99 złotych;

osłona noża za 29,99 złotych;

zatyczka za 29,99 złotych;

stabilizująca podstawka pod termorobot za 79,99 złotych;

przystawka do krojenia warzyw za 149 złotych.

Grono akcesoriów można też powiększyć, kupując artykuły w sklepie internetowym. Znajdziecie tam m.in. dodatkową misę z nożami, sokownik czy wyciskarkę do cytrusów.