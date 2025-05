Google popełnia duży błąd? Może być gorzej, zamiast lepiej

Firma z Mountain View podjęła zaskakującą decyzję wobec platformy, przeznaczonej na urządzenia z dużymi ekranami. Istnieje obawa, że negatywnie wpłynie to na komfort użytkowania.

Jakie do tej pory były wymagania dla Google TV i Android TV?

Google TV to platforma przeznaczona na telewizory, która bazuje na Android TV, ale jest bardziej nowoczesna, intuicyjna i funkcjonalna. W przypadku nowszych urządzeń jest ona instalowana na samych telewizorach. W przypadku starszych modeli potrzebna jest natomiast przystawka smart TV, taka jak chociażby Google TV Streamer, dostępny w sprzedaży od września 2024 roku.

W listopadzie 2024 roku Google zmieniło minimalne wymagania dla urządzeń z Google TV. Amerykanie zdecydowali wówczas, że powinny mieć one co najmniej 2 GB RAM, aby zapewnić odpowiednią jakość działania. Równocześnie zmniejszono minimalną ilość pamięci operacyjnej dla systemu Android TV – do 1 GB. Wcześniej telewizory z ekranami Full HD musiały mieć minimum 1,5 GB, a z panelami 4K – 2 GB.

Co ciekawe, ta zmiana uderzyła wówczas też w przystawkę Chromecast z Google TV (HD), która miała 1,5 GB RAM, czyli mniej niż wymagane 2 GB. Na nowej polityce „nie ucierpiały” natomiast Chromecast (4K) i wspomniany Google TV Streamer, gdyż one otrzymały odpowiednio 2 i 4 GB RAM.

Nowe, niższe (!) wymagania dla Google TV

Podczas trwającego w Stanach Zjednoczonych wydarzenia Google I/O 2025 firma poświęciła trochę uwagi również platformie stworzonej z myślą o urządzeniach z dużymi ekranami, z której miesięcznie korzysta już blisko 300 milionów użytkowników na całym świecie, a średni czas używania aplikacji na Google TV i Android TV w USA w 2024 roku wyniósł ~200 minut dziennie.

Amerykanie nieoczekiwanie ogłosili, że współpracują z „wybranymi partnerami”, aby na rynek trafiły przystępne cenowo urządzenia z Google TV, które będą cechowały się mniejszą ilością RAM. I choć nie podano dokładnej wartości, to w praktyce oznacza to, że minimum w postaci 2 GB przestało być już aktualne.

Google zdaje się być przekonane, że mniejsza ilość RAM nie wpłynie negatywnie na komfort użytkowania, mimo że nie tak dawno zwiększono minimalne wymagania dla Google TV. Czy tak będzie, bo system zostanie „odchudzony”, podobnie jak Android Go? Niestety na tę chwilę brak szczegółów, ale można mieć uzasadnione obawy o płynność i szybkość działania, ponieważ oprogramowanie i aplikacje mają coraz większą funkcjonalność, która wymaga odpowiednich zasobów.

Przy okazji zapowiedziano również wdrożenie Google TV na platformę Android XR, która jest tworzona z myślą o okularach i goglach AR/VR