Allegro wprowadziło ważne zmiany dla klientów. Sprawdź, zanim się zdziwisz

Jedna z najbardziej popularnych platform e-commerce w Polsce wdraża zmiany w zasadach przesyłek dostarczanych za pośrednictwem jednego z operatorów. Lepiej sprawdź, zanim zamówisz coś z Allegro i się zdziwisz.

Nowe zasady dla paczek na Allegro

W ostatnim czasie ta popularna w Polsce platforma e-commerce wdrożyła sporo modyfikacji. Na początku lipca 2025 roku wprowadzano zmiany w regulaminie usługi Smart!, a także udostępniono klientom Smart! Bonusy. Z kolei od marca 2026 roku Archiwum Allegro zostanie całkowicie zamknięte, podczas gdy można stamtąd czerpać informacje na temat starszych zakupów czy cen produktów.

Teraz wdrożono kolejne zmiany. Allegro skróciło czas odbioru przesyłek Pocztex z punktów odbioru. Dotychczas klienci mieli aż 6 dni na pofatygowanie się po paczkę do punktu partnerskiego, takiego jak Żabka czy sklep ABC. Obecnie czas ten (w przypadku punktów partnerskich) skrócono o połowę – masz więc 3 dni, aby odebrać przesyłkę. Zmiana ta nie dotyczy placówek pocztowych – nadal masz 6 dni na odebranie paczki z takich miejsc.

To jednak nie koniec – zmieniono też maksymalne wymiary przesyłki, jakie można zamówić za pośrednictwem Pocztex. Rozmiar paczki zależny jest od metody dostawy.

Metoda dostawy Maksymalne wymiary przesyłek Kurier Pocztex Maksymalna suma wymiarów (wysokość+ szerokość + długość) – 210 centymetrów

Najdłuższy bok przesyłki – 90 centymetrów Odbiór w Punkcie Pocztex 65 x 40 x 42 centymetry

Jeszcze więcej zmian na Allegro w sierpniu 2025 roku

Z dniem 18 sierpnia 2025 roku nastąpiło sporo więcej modyfikacji. Do historii przeszła usługa Protect, która zmieniła się w Allegro Ochrona Kupujących. Ponadto nie jest już możliwe tworzenie nowych grup rodzinnych w ramach Allegro Family ani wysyłanie próśb o zakup do organizatora danej grupy.

Kolejną istotną zmianą jest obniżenie minimalnej wartości zamówienia, która pozwala na skorzystanie z systemu płatności Allegro Pay. Dotychczas, aby zrobić zakupy w oparciu o tę usługę, konieczne było zrobienie zakupów na kwotę minimum 30 złotych – od teraz wystarczy już tylko zakup za symboliczną złotówkę.