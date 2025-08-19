Player na nowych zasadach. Co z obecnymi użytkownikami?

Warner Bros. Discovery zmienił ofertę swojego serwisu streamingowego Player. Poniżej znajdziecie najnowsze propozycje. Mamy też wieści dla obecnych subskrybentów tej platformy VOD.

Nowa oferta Player

Serwisy streamingowe cieszą się dużą popularnością w Polsce. Trzeba powiedzieć wprost, że spora część mieszkańców Polski już w ogóle nie korzysta z tradycyjnej telewizji. Jedną z popularnych w kraju nad Wisłą platform VOD jest Player, który właśnie znacząco przebudował swoją ofertę. Przede wszystkim zmianie uległa struktura usługi. W ofercie znajdziecie obecnie:

darmową opcję z reklamami, która oferuje dostęp do wybranych stacji telewizyjnych na żywo, kanałów typu FAST oraz biblioteki seriali, filmów, programów rozrywkowych i poradników;

płatny wariant bez reklam, dzięki któremu użytkownik może korzystać bogatej biblioteki treści TVN bez ograniczeń i reklam, a także zyskuje dostęp do prapremier wybranych programów i seriali, odcinków specjalnych (Extra), najpopularniejszych kanałów liniowych i 22 programów typu FAST;

LIVE TV, czyli pakiet obejmujący jeszcze szerszą listę kanałów telewizyjnych na żywo, w tym TVN24, TVN24 BiS, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery, CNN i TLC;

wypożyczalnię filmów, a więc prawdziwy rodzaj „kina na życzenie” – w tym przypadku użytkownik może wybierać dowolną produkcję, którą chce obejrzeć z biblioteki zawierającej ponad 2,5 tysiąca tytułów.

Cennik Player w 2025 roku

Podstawowy Player bez reklam kosztuje 25 złotych za 30 dni lub 225 złotych na 365 dni (12 miesięcy w cenie 9), natomiast LIVE TV – 20 złotych na 30 dni. Poza planami głównymi oferowane są także pakiety, takie jak:

Player bez reklam + Canal+ Super Sport za 89 złotych na 30 dni,

Player bez reklam + Canal+ Super Sport + Eleven Sports za 99 złotych na 30 dni,

Player bez reklam + LIVE TV za 15+25 złotych na 30 dni,

Player bez reklam + Canal+ Super Sport + Eleven Sports za 99 złotych na 30 dni,

Canal+ Super Sport za 69 złotych na 30 dni,

Canal+ Super Sport+ Eleven Sports za 79 złotych na 30 dni.

Wypożyczalnia oferuje natomiast firmy w cenie od 5 złotych za tytuł.

Warto wspomnieć, że każdy użytkownik, który obecnie jest subskrybentem, może zachować swoje aktualne warunki korzystania z serwisu i przedłużać obecną subskrypcję. Dotyczy to również pakietów z reklamami.

Co zamiast Playera?

A jeśli platforma należąca do Warner Bros. Discovery nie zachęciła Was do korzystania z subskrypcji, polecam zapoznać się z naszym obszernym porównaniem platform VOD. Znajdziecie w nim listę kilkunastu serwisów streamingowych oferujących swoje usługi w Polsce wraz z ofertą i cenami za poszczególne pakiety.