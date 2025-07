Na Allegro sporo się zmieni. Oto, co musisz wiedzieć

Właściciele serwisu Allegro ogłosili szereg zmian, które zostaną wprowadzone w sierpniu, wrześniu i październiku. Obejmują one swoim zakresem między innymi usługi Allegro Protect, Allegro Pay i Allegro Business.

Allegro Protect odchodzi do przeszłości

Pierwsza zmiana, ogłoszona przez Allegro, jest niewielka, ale zdecydowanie należy być jej świadomym. Otóż chodzi o to, że usługa Allegro Protect zmieni nazwę na Allegro Ochrona Kupujących (po tym jak w 2022 roku Program Ochrony Kupujących zmienił nazwę na Allegro Protect). Dzięki spolszczeniu klienci mają lepiej rozumieć, o co chodzi, a motywacją do tego były wyniki badań konsumenckich.

Przypomnę, że chodzi o program, który zabezpiecza nabywców na wypadek problemów z przesyłką, produktem lub płatnością (między innymi w przypadku niekompletnej zawartości paczki, uszkodzonego towaru czy braku zwrotu pieniędzy po anulowaniu zakupu).

Nowa nazwa będzie obowiązywać od 18 sierpnia 2025 roku i poza nią zmieni się jeszcze logo (które możesz zobaczyć poniżej). Jednocześnie wszystkie zasady pozostaną takie same, jak dotychczas.

Logo Allegro Ochrona Kupujących (źródło: Allegro)

Co jeszcze zmieni się w sierpniu 2025 roku?

Istotniejsze wydaje się obniżenie minimalnej wartości zamówienia, pozwalającej na skorzystanie z systemu płatności Allegro Pay. Do tej pory było to 30 złotych, ale od 18 sierpnia 2025 roku wystarczy złotówka.

Kolejna zmiana dotyczy użytkowników usługi Allegro Family. Od 18 sierpnia 2025 roku niemożliwe będzie tworzenie nowej grupy rodzinnej, ani też wysyłanie prośby o zakupy do organizatora grupy. Wciąż jednak będzie można dzielić się pakietem Smart! (o ile został wykupiony przed 21 listopada 2022 roku).

Poza tym Allegro zaktualizuje treść regulaminu dotyczącego zakupu produktów inwestycyjnych (bez zmiany zasad), jak również treść Polityki ochrony prywatności, dodając zapis o możliwości wyświetlania reklam (w oparciu o dane osobowe) na TikToku – serwis dołączy tym samym do Facebooka czy Google.

Nadchodzą kolejne zmiany na Allegro

Miesiąc później – 17 września 2025 roku – testowo wprowadzona zostanie możliwość przedłużenia czasu na odbiór przesyłki o 24 godziny. Będzie tego można dokonać w przypadku dostawy do punktów obsługi lub automatów paczkowych, ale tylko raz i nie po upływie pierwotnego czasu. Podczas pilotażu będzie to opcja bezpłatna.

Największe zmiany czekają natomiast serwis Allegro Business. Po pierwsze: będzie on dostępny pod adresem business.allegro.pl i zakupy za jego pomocą zrobią nie tylko posiadacze firmowego konta, ale też zwykłego, przy czym możliwe będą wyłącznie zakupy na fakturę z danymi firmowymi.

W Allegro Business jako główna wyświetlana będzie cena netto (a mniejszymi znakami pokazywana będzie cena brutto i stawka VAT). Możliwe będzie również oddzielenie zakupów firmowych od prywatnych, a przełączanie się pomiędzy trybami ułatwi nowy przycisk w ustawieniach.

Kolejna fala zmian nadejdzie 1 października 2025 roku. Wówczas to Allegro dostosuje się do wprowadzanego w Polsce systemu kaucyjnego. W przypadku zakupu objętego tymi przepisami napoju do ceny doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 groszy (butelki z tworzyw sztucznych i puszki metalowe) lub złotówki (szklane butelki) – kaucję będzie można odzyskać w 100% bez paragonu, oddając opakowanie do punktu zbiórki lub automatu.

Co istotne z perspektywy użytkowników Allegro, kaucja nie będzie wliczać się do sumy zakupów kwalifikującej do darmowej dostawy w ramach abonamentu Smart! i innych opcji tego typu.

Dopełnieniem całości będzie aktualizacja regulaminu Allegro Finance – o zapis informujący o usłudze inicjowania transakcji płatniczych.