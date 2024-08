Roczna subskrypcja Allegro Smart! taniej o dyszkę

Żyjąc w Polsce chyba nie da się nie wiedzieć, czym jest usługa Allegro Smart! Najpopularniejszy marketplace w naszym kraju postanowił uruchomić promocję, która może skłonić niezdecydowanych do opłacenia rocznego abonamentu na bezpłatną dostawę zamówień.

Allegro Smart! popularne w Polsce

Allegro Smart! to subskrypcja w systemie miesięcznym lub rocznym, dzięki której po uiszczeniu opłaty możemy cieszyć się darmową dostawą do Paczkomatów, punktów odbioru oraz do domu – przez kuriera.

Rzecz jasna obowiązują pewne warunki: darmowa dostawa możliwa jest dla przedmiotów od jednego sprzedającego, o ile zamówienie jest równe lub przekroczyło 45 złotych (dla przesyłek do automatów paczkowych i punktów odbioru) lub 65 złotych (dla przesyłek kurierskich). Dodatkowo w cenie mamy bezpłatne zwroty, szybszą obsługę w Allegro Protect oraz możliwość skorzystania z okresowych Smart! okazji.

1 miesiąc Allegro Smart! kosztuje 14,99 złotych, a 12 miesięcy – 59,90 złotych. Jest jednak opcja zapłacić za tę usługę mniej.

Allegro Smart Week 2020 na smartfonie (źródło: Allegro)

Abonament Allegro taniej niż zwykle

Odpalając stronę allegro.pl możemy trafić na promocję, dzięki której zamiast 59,90 złotych na rok, zapłacimy za roczne Allegro Smart! tylko 49,90 złotych. Biorąc pod uwagę, że chodzi przecież o 12 miesięcy darmowych dostaw, czyni to z tej okazji całkiem sensowną.

Jak wskazuje Antyweb, promocja dotyczy tylko ci, którzy nie mają obecnie aktywnej usługi. Potrwa ona do 29 września.

Ponieważ ja mam aktywny abonament Allegro, nie widzę tej promocji u siebie w aplikacji ani po zalogowaniu do serwisu. Nie wyświetla mi się też ona po przejściu na Allegro w trybie incognito. Wtedy widzę tylko promocję polegającą na możliwości przetestowania Allegro Smart! przez 3 miesiące bez opłat. W tym okresie można skorzystać z 5 darmowych dostaw. Po tym czasie trzeba jednak zdecydować, czy dołączamy do płatnego abonamentu Smart!, czy też nie.