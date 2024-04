Kaufland chce być jak Amazon. Także w Polsce

Po Niemczech, Czechach i Słowacji nadszedł czas na premierę platformy Kaufland Marketplace w Polsce. Słowa o rzucaniu wyzwania serwisom takim jak Allegro czy Amazon mogą być przesadzone, choć same liczby są w stanie zrobić wrażenie.

Kaufland Marketplace w Polsce już latem

Kaufland ma w Polsce ponad 240 sklepów stacjonarnych – tylko w Niemczech jest więcej. Czyni to też z niego jedną z największych sieci hipermarketów w naszym kraju, a to z kolei sprawia, że cieszy się raczej dużą rozpoznawalnością. Równocześnie Polacy coraz chętniej kupują online. Wystarczy dodać jedno do drugiego, by szybko stało się jasne, skąd nowa decyzja właścicieli.

A decyzja jest taka, że już latem 2024 roku w Polsce pojawi się Kaufland Marketplace, czyli platforma handlu elektronicznego, którą najprościej byłoby porównać do Amazona. Jest to serwis, w którym swoje produkty oferować mogą także zewnętrzni sprzedawcy. I chętnie to robią.

Od roku Marketplace działa u naszych sąsiadów z południa. Liczby po tym czasie są takie, że na Słowacji 4200 sprzedawców oferuje 6,5 mln artykułów, a w Czechach – 4700 sprzedawców wystawiło blisko 6 mln produktów. Oczywiście największą popularnością platforma cieszy się w Niemczech, gdzie liczba oferowanych artykułów przekroczyła już 45 mln, a licznik odwiedzin wskazuje 32 mln użytkowników miesięcznie.

fot. Kaufland

Niczym Amazon

Platforma sieci Kaufland jest nastawiona przede wszystkim na handel lokalny, ale oferuje także oferentom możliwość sprzedaży globalnej. Wystarczy jedna rejestracja, aby sprzedawcy zyskali potencjalnie dostęp do pięciu międzynarodowych rynków jednocześnie i możliwość dotarcia do ponad 81 mln klientów online – czytamy w zapowiedzi. Usługa oddaje w ich ręce także bezpłatne tłumaczenie opisów, zautomatyzowane rozwiązania interfejsowe czy przetwarzanie płatności w lokalnej walucie.

Aby zachęcić potencjalnych sprzedawców do rejestracji w usłudze Marketplace, Kaufland oferuje 3-miesięczny okres zwolnienia z prowizji i opłat oraz rabat w wysokości 1200 euro na sponsorowane reklamy produktów.

Równocześnie z polską premierą Kaufland Marketplace ma zadebiutować także w Austrii. Jest to o tyle ciekawe, że w tym kraju sieć nie ma nawet swoich sklepów stacjonarnych. To może wyraźnie wskazywać na pewną zmianę priorytetów.