Cities: Skylines II zapowiedziane! Zbuduj miasto swoich marzeń

Nadszedł ten dzień, gdy wreszcie Paradox Interactive zapowiedziało Cities: Skylines II, gdzie będziesz mógł stworzyć miasto prosto ze swoich snów. Co wiemy o grze i czy twórcy powiedzieli już coś więcej na jej temat?

Cities: Skylines II nadchodzi

Po tym, jak duży sukces osiągnęło Cities: Skylines, które trafiło na wiodące platformy w 2015 roku, kwestią czasu był sequel z prawdziwego zdarzenia. Symulator budowy miasta został wreszcie zapowiedziany przez Paradox Interactive oraz Colossal Order. Twórcy deklarują, że produkcja będzie oferować „najbardziej realistyczną symulację miasta, jaką kiedykolwiek stworzono, w której gracze będą mogli stworzyć dowolne miasto„.

Trzeba przyznać, że po takiej zapowiedzi wygląda to co najmniej obiecująco i miejmy nadzieję, iż tutaj będziemy mogli stworzyć wymarzoną metropolię bez ograniczeń, które siłą rzeczy występowały w pierwszej części gry. Na razie o samej produkcji jeszcze wiele nie wiemy, ale zapewne w kolejnych tygodniach pojawi się więcej informacji o tym, jak finalnie ma wyglądać Cities: Skylines II.

Co wiemy o Cities: Skylines II?

Twórcy Cities: Skylines II pozwolą nam zarządzać wzrostem miasta od małej, skromnej wioski, aż po dużą metropolię, która będzie samoistnie się rozwijać. Obserwować i ingerować możemy w niemal każdy aspekt życia miasteczka – od firm oraz gospodarstw, przez usługi, aż po transport miejski oraz inną infrastrukturę, która jest niezbędna w każdym większym ośrodku.

Grafika z zapowiedzi wideo Cities: Skylines II (źródło: Xbox)

Deweloperzy deklarują, że nie tylko rozwinęli Cities: Skylines II względem pierwszej części, ale teraz także przygotują bardzo zaawansowany system modowania, co na pewno jest na plus, ponieważ dzięki temu gra będzie dłużej „żyła”. W końcu w gamingu nie brakuje produkcji, które dalej mają sporą społeczność tylko i wyłącznie dzięki modom, jakie do nich wychodzą.

Oprócz tego ma być dostępny pełny system transportowy, zaawansowana ekonomia oraz różne opcje budowy i rozbudowy miasta. Produkcję można już dodać do swojej „wishlisty” na Steamie. Na ten moment jednak nie znamy oficjalnej daty premiery, a na stronie Cities: Skylines II wisi jedynie informacja „coming 2023”. Miejmy nadzieję, że obejdzie się bez opóźnień.