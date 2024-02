Oferty sponsorowane na Allegro – teraz są wyraźnie oznaczone

Zanim dotrzesz do właściwych wyników wyszukiwania na platformie Allegro, najpierw zwykle oglądasz kilka ofert sponsorowanych lub promowanych. Tak było i to się nie zmienia. Teraz jednak są one wyraźniej oznaczane, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, kto wykupił płatną emisję i dlaczego dotarła ona właśnie do Ciebie.

Nowe oznaczenia ofert na Allegro

Allegro jest największą platformą e-commerce w Polsce. Każdego miesiąca – bardziej lub mniej aktywnie – korzysta z niej kilkanaście milionów użytkowników (w styczniu, na przykład, było ich 18,67 mln, jak wynika z badania Mediapanel). Jeśli jesteś jednym z nich, to przeglądając oferty, możesz teraz natknąć się na trzy typy oznaczeń:

„sponsorowane” (przy ofertach reklamowych – przez Ads),

„promowane” (przy ofertach promowanych),

„zawiera promocję” (przy ofertach wyróżnionych – przez Monety.

Takie oznaczenie można kliknąć, aby poznać szczegóły na temat tego, dlaczego widzimy promowaną ofertę (zwykle są one dobierane na podstawie historii wyszukiwania i przeglądania na platformie Allegro) oraz kto wykupił jej płatną emisję (to może być zarówno nazwa firmy, jak i imię i nazwisko sprzedającego).

Przykład takiego oznaczenia (źródło: Allegro/Tabletowo.pl)

Wraz ze sponsorowanymi i promowanymi ofertami Allegro rozpoczyna także oznaczanie produktów leczniczych, jak podaje serwis Wirtualne Media. W ich przypadku wyświetlana jest informacja „wyrób medyczny”, a po kliknięciu uzyskujemy informacje na temat producenta i dystrybutora. Tam też znajduje się treść ostrzeżenia, że stosowanie danego środka może wiązać się z takim lub innym zagrożeniem.

Unia Europejska wzięła się za internet

Wprowadzenie wszystkich tych oznaczeń wynika z wejścia w życie unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act). Celem tego dokumentu jest walka z niejasno oznaczonymi reklamami, dezinformacją w sieci oraz obecnością treści bezsprzecznie nielegalnych. Na jego mocy na przykład serwisy społecznościowe (takie jak Facebook, X czy YouTube) będą musiały dokonywać dokładniejszej moderacji treści.

Wraz z DSA europosłowie przyjęli także DMA (Digital Markets Act – akt o rynkach cyfrowych). Ten z kolei wprowadza pojęcie „strażników dostępu”. Nazywani tak są najwięksi giganci technologiczni, tacy jak Meta czy Google, którzy zostają zobowiązani między innymi do lepszej współpracy z konkurentami (także tymi dużo mniejszymi) oraz zaprzestania szeroko rozumianych praktyk antykonkurencyjnych.