Media Markt udostępnił swoją aplikację. Jak zachęca do jej zainstalowania?

Coraz więcej sklepów oferuje swoje aplikacje na urządzenia mobilne, które zdecydowanie ułatwiają życie klientom. Od teraz można pobrać na smartfony i tablety także oficjalną apkę sieci Media Markt. Sklep przygotował akcję, która powinna Was do tego zachęcić.

Oficjalna aplikacja Media Markt dostępna w Polsce

Z jednej strony to świetnie, że coraz więcej sklepów udostępnia swoje aplikacje, bo dzięki temu można szybko i w wygodny sposób przejrzeć ich aktualną ofertę oraz dostępne promocje, a w niektórych przypadkach też złożyć zamówienie na wybrane produkty. Z drugiej jednak powoduje to, że mamy na swoich smartfonach mnóstwo aplikacji, z których raczej na co dzień nie korzystamy, a na pewno nie regularnie.

Całe szczęście, że smartfony w większości przypadków oferują obecnie tak dużo pamięci, że kilka(naście) aplikacji sklepów w te czy we w tę nie zrobi różnicy. A w końcu lepiej je mieć zainstalowane, gdyby niespodziewanie miały się przydać, bo akurat zobaczymy plakat o promocji tylko z kartą lojalnościową, którą coraz więcej osób ma właśnie w aplikacji. Niektórzy, aby tego jednak uniknąć, korzystają z agregatorów kart lojalnościowych – niedawno taki udostępnił też PAYBACK.

Teraz do listy aplikacji, które zdecydowanie warto – a dokładniej opłaca się – zainstalować, dołącza oficjalny program Media Markt Polska. W ramach promocji osoby, które zdecydują się zrobić pierwsze zakupy za pośrednictwem tej apki, otrzymają rabat 10% na zakup zestawu dwóch lub trzech różnych produktów. To zniżka, jaką sklep przyzna na całą wartość zamówienia.

Promocja obowiązuje jednak tylko przez ograniczony czas – od 19 do 26 lutego 2024 roku. Na dodatek nie obejmuje produktów dostępnych w przedsprzedaży, usług operatorów telekomunikacyjnych oraz kart podarunkowych i kart POSA. Ponadto wymagane jest zalogowanie się na swoje konto myMediaMarkt (jeśli ktoś go nie ma, musi się zarejestrować).

Regulamin akcji promocyjnej „Twoje pierwsze zamówienie produktów z aplikacją” (PDF)

Skąd pobrać aplikację Media Markt?

Aplikacja dostępna jest na smartfony z Androidem, urządzenia Huawei oraz na iPhone’y – szukajcie jej w sklepie z programami na swoim urządzeniu (odpowiednio Google Play, AppGallery i App Store). Zyskanie rabatu na pierwsze zamówienie nie jest jednak jedynym, co może zachęcić do jej zainstalowania.

Dzięki programowi zawsze będziecie mieć swoją kartę lojalnościową pod ręką, podobnie jak kupony rabatowe, historię zakupów i kod odbioru w przypadku odbioru osobistego. Ponadto możecie przeglądać ofertę sklepu i otrzymywać powiadomienia o nowych promocjach, a także – już w sklepie stacjonarnym – zeskanować etykietę cenową, aby otrzymać więcej informacji na temat danego produktu.

źródło: Google Play

Regulamin Aplikacji Mobilnej MediaMarkt