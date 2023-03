Polacy walą drzwiami i oknami na Allegro. Padł nowy rekord

Choć już wszyscy przyzwyczailiśmy się do pisania w datach „2023”, to wciąż docierają do nas echa poprzedniego, 2022 roku. Allegro podsumowało bowiem miniony rok i okazuje się, że najczęściej odwiedzana przez Polaków platforma e-commerce ma powody do zadowolenia – Polacy nie zawiedli jej oczekiwań.

Allegro podsumowuje 2022 rok. Ilu użytkowników ma serwis?

W opublikowanym dziś komunikacie podano, że w 2022 roku liczba użytkowników wzrosła o ponad pół miliona – dokładniej o 560 tysięcy – rok do roku i w czwartym kwartale minionego roku przekroczyła 14 mln. Oznacza to, że z serwisu korzysta już prawie co trzeci mieszkaniec Polski. Miało to pozytywny wpływ również na średnią wartość sprzedaży brutto na aktywnego kupującego w Polsce.

źródło: Allegro

W 2022 roku była ona wyższa o 11,3% niż w 2021 roku i wyniosła 3515 złotych. To jeszcze więcej niż w trzecim kwartale 2022 roku, gdy średnia wartość GMV na aktywnego kupującego sięgnęła 3449 złotych i była wyższa o 13,3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku.

Łączna wartość sprzedaży brutto (GMV), tj. wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem polskiej platformy, w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 14,4 mld złotych (wzrost o 14% względem Q4 2021), natomiast w całym 2022 roku 49,4 mld – to więcej o 15,9% niż w 2021 roku.

Najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce pochwaliła się również, że jej użytkownicy coraz chętniej korzystają z Allegro Pay, czyli usługi, która pozwala kupić teraz i zapłacić później. W 2022 roku łączna wartość przyznanych za jej pośrednictwem pożyczek wyniosła 5,5 mld złotych – to kwota o ponad 3,7x większa niż w 2021 roku.

W trakcie pandemii Allegro pełniło dla wielu naszych klientów rolę koła ratunkowego, a obecnie, w czasie podwyższonej inflacji, jedynie dowodzi swojego statusu platformy zakupowej nr 1. Roy Perticucci, Prezes Allegro

Jakie plany ma Allegro na 2023 rok?

W tym roku platforma zamierza skupić się na poprawie wydajności swoich 2500 automatów paczkowych One Box, a także na uruchomieniu marketplace Allegro.cz, który jest obecnie testowany w trybie Friends & Family.