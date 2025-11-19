Allegro przekaże prezenty chorym dzieciom. Wystarczy, że zrobisz zakupy

Platforma e-commerce kolejny rok z rzędu angażuje się w akcję Podziel się zabawą, dedykowaną dla chorych dzieciaków. Zasada jest prosta – Ty robisz zakupy, a Allegro przekazuje świąteczne upominki maluchom.

Szukasz prezentów dla dzieci? Kupując te możesz pomóc

Wielkimi krokami zbliża się grudzień, a wraz z nim mikołajki i święta Bożego Narodzenia. W wielu domach jest to czas wielkich przygotowań i poszukiwań prezentów dla pociech, choć nie zawsze każdy może je spędzić w rodzinnym gronie. Allegro kolejny raz angażuje się w szczytny cel. Na początku listopada 2025 roku gigant wystartował z akcją Szlachetny Koszyk, który powstał przy współpracy ze Szlachetną Paczką, a teraz rusza z kolejną edycją wyjątkowej akcji – Podziel się zabawą.

Akcja Podziel się zabawą (źródło: Allegro)

Serwis e-commerce postanowił umilić trudny czas okołoświąteczny małym pacjentom z warszawskiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Zasada jest prosta – Ty kupujesz zabawki, o jakich marzą Twoje dzieciaki, a platforma wraz z producentem zabawek Mattel przekazuje jedną zabawkę chorym dzieciaczkom ze szpitala.

Trzy kupione zabawki to jedna zabawka dla dzieci. Co ważne – wszystkie zakupy są sumowane, więc nawet kupując wyłącznie jeden upominek wspierasz tę inicjatywę. Akcją objęte są wszystkie zabawki z portfolio Mattel, w tym Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, Monster High, Scrabble i Mega Bloks.

W tym roku Podziel się zabawą z Allegro ma wyjątkowy charakter

Allegro podkreśla, że w tym roku akcja Podziel się zabawą jest wyjątkowa – platforma świętuje swoje 25-lecie istnienia, a marka Mattel obchodzi 80-tą rocznicę powstania. Z tej okazji do oferty specjalnej trafią też przedmioty i kolekcje stworzone specjalnie z okazji okrągłej rocznicy istnienia Mattel.

Część upominków dla dzieci zostanie zapakowana i przekazana przez wolontariuszy podczas wydarzenia zaplanowanego na 8 grudnia 2025 roku. Wolontariusze odwiedzą również oddziały i dotrą do tych dzieci, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnym wydarzeniu na auli. Jeśli jesteście ciekawi jak wiele zabawek trafi do dzieci z warszawskiej placówki na stronie internetowej akcji znajdziecie specjalny licznik. Zabawki w ramach inicjatywy Podziel się zabawą można kupować do 19 grudnia 2025 roku.

Tegoroczna akcja jest także wspierana przez Fundację Ronalda McDonalda. Na platformie Allegro Charytatywni organizowane będą specjalne aukcje, a ich przedmiotami będą atrakcyjne zabawki o wysokiej wartości. Dochód z inicjatywy zostanie przekazany na wyposażenie Hotelu Ronalda McDonalda przy UCK WUM dla rodziców hospitalizowanych dzieci. Warto podkreślić, że Allegro nie pobiera opłat za wystawianie tych produktów czy prowizji od sprzedaży.

Leczenie szpitalne to trudny czas dla całej rodziny. Mikołajkowe prezenty będą świetnym sposobem, aby nieco go umilić. Zachęcam Was do dołączenia do tej inicjatywy!