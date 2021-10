Ociebaton, ale ktoś miał fantazję – 8-calowy tablet udaje iPhone’a XS. Wygląda to komicznie

Smartfony Apple były i wciąż są inspiracją dla dziesiątek, setek, a może nawet i tysięcy smartfonów innych marek. Czasami inspirację widać jednak również w produktach z innych kategorii. W tym przypadku wygląda to komicznie, żeby nie powiedzieć, że wręcz karykaturalnie.

Reklama

Alldocube Smile 1 wygląda jak przerośnięty iPhone XS. Przynajmniej na pierwszy rzut oka

iPhone XS zadebiutował wraz iPhonem XS Max 12 września 2018 roku, a zatem ponad trzy lata temu. Pomimo że od premiery tych smartfonów upłynęło tak dużo czasu, marka Alldocube postanowiła się nimi zainspirować i w materiałach promocyjnych nowego tabletu Alldocube Smile 1 użyć łudząco podobną tapetę:

źródło: Alldocube

Nie ma tu mowy o przypadku, bowiem to nie pierwsza tego typu sytuacja, choć kopiowanie tapety ze smartfona na tablecie jest raczej ewenementem. Marka Alldocube poszła jednak o krok dalej i na innej grafice umieściła tapetę, inspirowaną tłem ekranu z… iPhone’a 7, który został zaprezentowany 7 września 2016 roku! Inspiracja do kwadratu.

Reklama

źródło: Alldocube

Producent zapewne celowo zdecydował się na taki krok. Udało mu się wzbudzić zainteresowanie najnowszym tabletem, szczególnie że „haters make famous”. Zjawiskowe tapety z iPhone’a nie są jednak w zasłonić bardzo słabego wnętrza Alldocube Smile 1.

8.5 Ocena

Specyfikacja Alldocube Smile 1

Tablet ten wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1280×800 pikseli (dpi = 189 ppi) oraz procesor UNISOC T310 z jednym rdzeniem ARM Cortex-A75 2,0 GHz i trzema ARM Cortex-A55 1,8 GHz. Według deklaracji producenta, pod względem wydajności jest on porównywalny do Snapdragona 439. Do tego na pokładzie urządzenia są 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 256 GB.

Ponadto specyfikacja Alldocube Smile 1 obejmuje aparat o rozdzielczości 5 Mpix z diodą doświetlającą na tyle i 2 Mpix na przodzie, Bluetooth 5.0 i WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), a także dwa sloty na karty nano SIM z obsługą LTE i wsparcie dla systemów GPS, Glonass i Beidou. Do tego tablet oferuje radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Alldocube Smile 1 pracuje na systemie Android 11 i ma akumulator o pojemności 4000 mAh (ładowanie maks. 10 W przez USB-C). Tablet ma wymiary 208x127x9,3 mm i waży 320 gramów.

Regularna cena Alldocube Smile 1 została ustalona w Chinach na zaledwie 499 juanów, co jest równowartością ~310 złotych. W przedsprzedaży można go kupić nieco taniej, bo za… 489 juanów (~305 złotych).