InPost i GreenWay stawiają ładowarki do elektryków przy Paczkomatach

Do tej pory do Paczkomatu chodziło się po to, aby odebrać paczkę. Od niedawna można przy okazji kupić wódeczkę lub inny alkohol, a teraz będzie można również naładować akumulator w swoim elektryku. InPost postanowił bowiem stworzyć przy współpracy z GreenWay ogólnopolską sieć stacji ładowania aut elektrycznych przy swoich urządzeniach Paczkomat®.

InPost i GreenWay uruchamiają ładowarki do aut elektrycznych przy urządzeniach Paczkomat®

Firma Rafała Brzoski poinformowała oficjalnie, że zainstalowała już ponad 200 stacji ładowania aut elektrycznych w swoich centrach logistycznych oraz publicznie dostępnych dla kierowców ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat®. Jednocześnie zapowiedziała, że do końca 2023 roku zamierza zbudować sieć kilkudziesięciu publicznie dostępnych punktów ładowania aut elektrycznych.

źródło: InPost

Rozbudowa sieci ładowarek na terenie własnych oddziałów ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na strategię dekarbonizacji grupy InPost. Wierzymy, że nowe technologie i trendy powinny zostać uwzględnione w planach rozwoju miast. Dlatego wraz z GreenWay pracujemy nad wdrażaniem w Polsce ogólnodostępnej sieci tego typu urządzeń sygnowanych logiem InPost i GreenWay. Sebastian Anioł, Dyrektor Działu Innowacji Logistycznych InPost

GreenWay będzie odpowiedzialny nie tylko za sprzedaż i instalację stacji ładowania, ale również za budowę przyłączy do sieci energetycznej oraz zarządzanie i serwis techniczny stacji.

To kolejny krok w kierunku dekarbonizacji

Stworzenie ogólnopolskiej sieci stacji ładowania aut elektrycznych to kolejny element strategii dekarbonizacji, jaką obrała firma Rafała Brzoski, bowiem już teraz sukcesywnie powiększa flotę ekologicznych aut dostawczych, a także samochodów frachtowych – obok kilku setek kurierskich samochodów elektrycznych z logo InPost, które jeżdżą po ulicach polskich miast, do szeregów dołączyło 15 nowych ciągników siodłowych z napędem LNG.

Firma podaje też, że według jej wyliczeń ślad węglowy transportu paczek dostarczonych do Paczkomatów w porównaniu do dostawy kurierskiej do domu w 2022 roku był niższy nawet o 97% na ostatniej mili. Dla porównania, w 2021 roku było to 75% – udało się poprawić wynik dzięki optymalizacji sieci logistycznej i procesów, a także zwiększenia gęstości sieci urządzeń Paczkomat®.

Jeśli natomiast doliczyć dojazd klienta do Paczkomatu po paczkę, to i tak ta metoda dostawy generuje nawet o 93% mniej śladu węglowego niż dostarczenie przesyłki do domu przez kuriera.