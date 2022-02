Nowy laptop Alienware to mocarz wśród „cieniasów”

W tym przypadku nie chodzi ani o budżet, ani o wagę, a o rozmiar. Nowy gamingowy laptop od Alienware jest tak cienki, jak żaden sprzęt w tej kategorii.

Alienware x14 – wąski i mocny

Choć uwzględniając wszystkie kategorie mobilnych komputerów, grubość nowego laptopa dla graczy od Alienware nie robi wrażenia, to w swoim segmencie nie ma sobie równych. Cały sprzęt ma bowiem 1,44 cm grubości. Dla porównania: inny, 15-calowy model tego producenta ma w najcieńszym miejscu 1,92 cm grubości, a średnia wartość dla większości gamingowych laptopów to ~2,5 cm. Robi to wrażenie, choć jest kilka „ale”.

Pierwszym problemem cienkiego laptopa do grania byłoby rozprowadzanie ciepła. Producent zdaje sobie z tego sprawę, dlatego Alienware x14 można zakupić z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 wyposażoną w interfejs termiczny Alienware Element 31 oraz chłodzenie za pomocą komory parowej. Ponadto sprzęt otrzymał inteligentny system zarządzania wentylatorami, dzięki czemu czujniki systemowe sterują niezależnie każdym wiatrakiem w obudowie.

Kolejną sprawą, za którą musiała zabrać się submarka należąca do Della, jest krótki czas pracy na baterii małych i obciążonych laptopów. Większość sprzętów w tej kategorii jest wyposażona w dodatkową, mocną kartę graficzną i korzysta z niej cały czas, nawet podczas działania podstawowych funkcji Windowsa, zużywając przy tym dużo energii.

Alienware x14 jest pierwszym 14-calowym laptopem wyposażonym w technologię Advanced Optimus od NVIDII, dzięki której system sam decyduje, której karty graficznej używa i w jakiej sytuacji. Efektem działania tej technologii jest dłuższy czas pracy urządzenia na baterii.

Oczywiście w przypadku sprzętu dla graczy nie możemy zapomnieć o podstawowych parametrach. W kompaktowym projekcie Alienware x14 znajdują się nowe procesory Intel Core i5 oraz i7 12. generacji, jak również karty graficzne NVIDII serii 30xx – GeForce 3050 RTX połączone z 16 GB RAM o taktowaniu 4800 MHz oraz wspomniany wcześniej GeForce 3060 RTX, gdzie do wyboru mamy pamięci o pojemności 16 GB lub 32 GB i taktowaniu 5200 MHz. Do tego wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, 2 TB miejsca na dane na dysku NVMe z możliwością rozbudowy i, co najważniejsze w gamingowym sprzęcie, klawiatura z podświetleniem RGB.

Niestety, obcowanie z tym małym potworem nie będzie wcale takie łatwe. Po pierwsze, sprzęt jest na razie dostępny w przedsprzedaży w Stanach Zjednoczonych – nie wiadomo, kiedy trafi oficjalnie na rynek europejski. Po drugie, ceny tego modelu zaczynają się od 1649 dolarów (równowartość ~6500 złotych) i kończą się na 2200 dolarach (~8750 złotych). W tych gabarytach nie jest to mała kwota, choć wszyscy też wiemy, że Alienware to nie budżetowy sprzęt dla graczy.