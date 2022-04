Po wersji Pro przyszła pora na coś podstawowego – nowa Motorola w drodze

Jeśli potwierdzą się przecieki, a jest to wysoce prawdopodobne, to Motorola Edge 30 powinna być naprawdę interesującym smartfonem. Właśnie poznaliśmy kilka ważnych szczegółów na temat tego modelu.

Wygląd wyraźnie nawiązuje do wariantu Pro

W zeszłym miesiącu mieliśmy przyjemność dokładnie sprawdzić Motorolę edge 30 pro. Mariusz docenił m.in. wzornictwo i jakość wykonania, wydajne podzespoły, wyświetlacz z odświeżaniem 144 Hz, a także dobry akumulator. Oczywiście nie obyło się bez wad – np. problemy ze stabilnością sieci 5G i słabe zdjęcia nocą. Urządzenie zasłużyło finalnie na ocenę 7,5 na 10 możliwych punktów.

Jak najbardziej edge 30 pro to ciekawa propozycja. W związku z tym, bardziej podstawowe wersje powinny być wyczekiwane przez całkiem spore grono klientów, a my właśnie poznaliśmy kilka ważnych szczegółów na temat modelu Motorola Edge 30.

Motorola Edge 30 – dostępne wersje kolorystyczne (fot. appuals.com)

Opublikowane grafiki, które pojawiły się jeszcze przed oficjalną premierą, zdradzają wygląd nowego smartfona. Wyraźnie widać, że będzie on zbliżony do wariantu Pro, co nie powinno dziwić – Motorola z pewnością chce tutaj utrzymać zbliżone wzornictwo. Oczywiście to dobra informacja, bowiem wersja Pro jest całkiem ładnym urządzeniem.

Specyfikacja przedstawia się następująco

Obecne informacje wskazują, że Motorola Edge 30 – ta bez „Pro” na końcu – zostanie wyposażona w 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Natomiast sercem urządzenia ma być procesor Snapdragon 778G+, któremu ma towarzyszyć 6/8 GB RAM i 128/256 GB pamięci na dane.

Zestaw kamer umieszczonych z tyłu to główny obiektyw 50 Mpix z OIS, obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix oraz obiektyw pomocniczy 2 Mpix. Z kolei selfie wykonany przednią kamerką 32 Mpix. W kwestii zabezpieczeń biometrycznych użytkownik będzie mógł korzystać z czytnika linii papilarnych, który znajdzie się pod wyświetlaczem.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Motorola Edge 30 będzie działać pod kontrolą Androida 12, przyzwoity czas pracy postara się zapewnić akumulator 4000 mAh, który w razie konieczności naładujemy ładowarką o mocy 33 W.

Przejdźmy teraz do informacji kluczowej dla wielu potencjalnych klientów, czyli ceny. NIeoficjalne źródła wskazują, że Motorola Edge 30 będzie kosztować około 550 euro w wersji 128 GB na dane użytkownika.