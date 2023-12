Najnowsza aktualizacja aplikacji Aparat w Pixelach. Sprawdź, co się zmieniło

Przy okazji premiery nowych smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro, Google zapowiedziało kilka zmian w aplikacji aparatu. Odpowiednia aktualizacja właśnie trafiła do posiadaczy urządzeń z tej serii.

Aparat w Pixelach coraz lepszy

Zdjęcia wykonywane aparatem smartfonów z serii Pixel niemal zawsze były chwalone za wysoką jakość i bardzo dobre odwzorowanie rzeczywistych warunków. Do tego, choć zwykle urządzenia te dysponowały one matrycami o niższej rozdzielczości, dzięki inteligentnym funkcjom fotografie potrafiły naprawdę urzec – i wciąż są w stanie.

Gdy w październiku poznawaliśmy najnowszych przedstawicieli rodzinki Pixel, Google zdradziło, jakie niespodzianki przygotowało dla miłośników robienia zdjęć w różnych trybach. Dzięki najnowszej aktualizacji trafiają one do posiadaczy smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Na pewne zmiany mogą liczyć też właściciele starszych modeli.

(źródło: Google Play)

Nowości w Pixelach 8

Aparat Pixel w wersji 9.2 (już do pobrania w sklepie Google Play) dodaje nową opcję w trybie astrofotografii, umożliwiającą nagranie dłuższych filmów timelapse. Jeśli ustawimy nagranie w Full HD na 5 minut, otrzymamy materiał o długości 10 sekund. Jeśli będziemy chcieli uzyskać klip o takiej samej długości, ale w 4K, trzeba będzie nagrywać przez 20 minut.

Oprócz powyższego, w interfeksie aparatu Pixela 8 znajdziemy przycisk „resetuj wszystko”, który pozwala sprowadzić do domyślnych ręczne ustawienia jasności, cieni i balansu bieli. Dziwne, ale do tej pory był on obecny tylko w wersji Pro.

I jeszcze jeden drobiazg: teraz wywołanie migawki aparatu gestem otwartej dłoni jest możliwe za każdym razem. Wcześniej można było tak zrobić zdjęcie, ale tylko wtedy, gdy w opcjach ustawiony był samowyzwalacz.

Dodatki dla właścicieli starszych modeli

W swoim Pixelu 7 też zauważyłem kilka drobiazgów po zaktualizowaniu aplikacji Aparat. Oprócz powyższego detalu związanego z rozpoznawaniem gestu dłoni, zauważyłem nowe opcje w zaawansowanych ustawieniach zdjęć:

Bogata kolorystyka na zdjęciach – używa formatu kolorów Display P3 zamiast sRGB (uwaga – niektóre aplikacje i platformy mogą go nie rozpoznawać),

Ultra HDR- rozjaśnia najjaśniejsze elementy na zdjęciach i pozwala uzyskać bardziej wyraziste kolory niż w przypadku domyślnego przetwarzania HDR+.

Od razu włączyłem zarówno automatyczne rozpoznawanie gestu dłoni do uruchamiania migawki w każdych okolicznościach, jak i dwie nowe funkcje ulepszające kolorystykę zdjęć. Zobaczymy, co z tego wyniknie ;)