Dwie pralki Xiaomi debiutują w Polsce. Energooszczędne i inteligentne

Xiaomi wprowadza na polski rynek dwa nowe urządzenia z kategorii dużego AGD. Choć należą do tej samej grupy produktów, oferują różne funkcje i sprawdzą się u innych użytkowników.

Nowa pralka Xiaomi to ideał do niewielkich przestrzeni

Na polskim rynku debiutują dwa duże AGD produkcji Xiaomi. Pierwszy ze sprzętów to kompaktowa pralka Mijia Front Load Washer 7 kg, której głębokość obudowy bez drzwi mierzy zaledwie 421 mm, a średnica bębna wynosi 525 mm. Producent deklaruje, że wymiary te ułatwią dopasowanie urządzenia do ciaśniejszych wnętrz. Pralka została wyposażona w kolorowy panel dotykowy, będący zastępstwem dla tradycyjnych pokręteł.

Mijia Front Load Washer 7kg ma połączyć intensywne pranie z ograniczonym zużyciem energii. Xiaomi deklaruje, że model ten zużywa o 20% mniej energii niż próg europejskich norm wymagany dla klasy A. Warto też dodać, że poza tradycyjnym praniem pralka ta oferuje tryb higieniczny wykorzystujący parę o wysokiej temperaturze oraz pranie w gorącej wodzie, co ma pozwolić na usunięcie do 99,99% bakterii.

Xiaomi Mijia Front Load Washer 7 kg | fot. Xiaomi

Za pomocą aplikacji Xiaomi Home model Mijia Front Load Washer 7 kg oferuje ponad 30 programów prania oraz dodatkowe funkcje, w tym zdalne uruchamianie, wstrzymywanie czy monitorowanie cyklu. Użytkownicy znajdą też w aplikacji asystenta AI, który uczy się nawyków związanych z praniem.

Co oferuje najnowsza pralko-suszarka Xiaomi?

Druga propozycja debiutująca na polskim rynku to Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10 kg. Jest to pralko-suszarka z dużym bębnem i technologią Power Wash, która wspiera w dokładnym praniu. Model ten oferuje system Dual Auto Dosing odpowiedzialny za dobieranie odpowiedniej ilości detergentu i płynu do płukania.

Pralka Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer 10 kg | fot. Xiaomi

Suszenie z kolei realizowane jest z pomocą czujników i technologii przepływu powietrza 3D. System Smart Dry Control na bieżąco monitoruje wilgotność, a gdy pranie osiągnie jej właściwy poziom suszenie zostaje od razu zakończone. Co istotne, tryb Gentle Drying utrzymuje temperaturę w zakresie od 55 do 65ºC, aby chronić ubrania podatne na kurczenie się.

Xiaomi deklaruje, że model Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10 kg zużywa o 30% mniej energii w porównaniu do progu wymaganego dla klasy A w UE. Warto dodać, że pralko-suszarka korzysta z pary o wysokiej temperaturze oraz oferuje program prania, który pozwala na usunięcie do 99,99% bakterii.

Pralka Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer 10 kg | fot. Xiaomi

Pralka Mijia Front Load Washer 7 kg i pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10 kg – cena i dostępność w Polsce

Ceny najnowszych urządzeń Xiaomi z kategorii dużego AGD prezentują się następująco:

pralka Mijia Front Load Washer 7 kg – 1399 złotych,

pralko-suszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10 kg – 2599 złotych.

Nowe sprzęty są oferowane za pośrednictwem oficjalnego sklepu mi.com.