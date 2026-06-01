Nowe tablety i okulary Acera. Wygoda i sztuczna inteligencja w jednym

Acer uzupełnia listę swoich tabletów o trzy nowe modele – każdy z nich został wyposażony w ekran o proporcjach 3:2, co zgodnie z deklaracją producenta ma zapewnić więcej przestrzeni roboczej dla użytkownika.

W kwietniu 2026 roku do oferty Acera trafiły nowe akcesoria bagażowe. Mowa tutaj o seriach walizek, które producent określił inteligentnymi. Teraz do grona urządzeń dołączają kolejne tablety oraz smart-okulary. Łącznie firma zaanonsowała pięć intrygujących nowości.

Trzy nowe tablety w ofercie Acera

Acer Iconia Duo S14 to według producenta najbardziej zaawansowany model w rodzinie najnowszych tabletów. Urządzenie wyposażono w ekran OLED 2.8K o przekątnej 14,2 cala, oferujący rozdzielczość 2880 x 1920 pikseli oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Sercem tego modelu jest układ MediaTek Dimensity 8300 z pamięcią 8GB LPDDR5/256 GB UFS, a system działa w oparciu o Androida 16. Ponadto sprzęt ma kamerę przednią 8 Mpix i tylną 13 Mpix, wbudowane głośniki i akumulator o pojemności 10000 mAh, co ma wystarczyć na 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Acer Iconia Duo S14 (źródło: Acer)

Drugi z kolei tablet to Acer Iconia Duo S12, czyli nieco bardziej kompaktowy tablet oferujący wysoką jakość obrazu i funkcje kreatywne. Sprzęt wyposażono w 12,2-calowy ekran OLED 2.8 K, układ MediaTek Dimensity 7400 i pamięć 8 GB LPDDR5/256 GB UFS. Model ten ma także aparat przedni 8 Mpix, aparat główny 13 Mpix oraz dwa wbudowane głośniki stereo, a także akumulator o pojemności 8000 mAh, który ma wystarczyć na maksymalnie 10 godzin pracy. Całość zwieńcza aluminiowa obudowa.

Acer Iconia Duo D12 (źródło: Acer)

Acer Iconia Duo D12 jest modelem dedykowanym przede wszystkim do pracy biurowej i prostych zadań kreatywnych. Sprzęt oferuje 12,2-calowy ekran WQXGA z częstotliwością odświeżania 90 Hz i działa w oparciu o układ MediaTek Helio G99 z pamięcią 8 GB LPDDR4/128 GB UFS. Ponadto jest też wyposażony w aparat główny 8 Mpix i przedni 5 Mpix, a także akumulator o pojemności do 8000 mAh, mający zapewnić czas pracy na jednym ładowaniu do 10 godzin.

Acer Iconia Duo D12 (źródło: Acer)

Okulary AR i okulary AI dołączają do portfolio Acera

Do oferty Acera dołączają również dwa modele okularów. Model Acer AR Vision GR0 (GR100F) to okulary rozszerzonej rzeczywistości, które po połączeniu się z urządzeniem mobilnym lub komputerem mogą prezentować treści w wirtualnej przestrzeni.

Sprzęt wyposażono w dwa wyświetlacze micro OLED Full HD, co zgodnie z deklaracją producenta ma pozwolić na wrażenie obrazu porównywalnego z ekranem o przekątnej 172 cala oglądanym z odległości 6 metrów. Okulary Acer AR Vision GR0 (GR100F) mają głośniki mające emitować dźwięk zbliżony do naturalnego efektu stereo, a konstrukcja waży 69 g.

Acer AR Vision GR0 (źródło: Acer)

Z kolei Acer GI0 AI Glasses (GI100) to lekkie okulary AI, które mogą zostać zintegrowane z asystentem głosowym Google Gemini, aby sztuczna inteligencja mogła analizować obraz w czasie rzeczywistym czy generować bieżące tłumaczenia. Ponadto sprzęt oferuje wbudowaną kamerę z funkcją zdjęć i filmów oraz nagrywaniem głosu. Model ten łączy się bezprzewodowo z urządzeniami mobilnymi i współpracuje z aplikacją Acer AspireSync (dostępna na iOS i Androida). Masa okularów AI wynosi 46 g.

Acer GI0 AI Glasses (źródło: Acer)

Nowe tablety, okulary AR i okulary AI Acera – dostępność i ceny

Dostępność i ceny nowych sprzętów Acera dla Europy prezentują się następująco: