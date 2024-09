Premiera Acer Nitro Blaze 7. Handheld, który może namieszać

Do rywalizacji w kategorii „handheldy” dołącza kolejny zawodnik. Powitajcie Acer Nitro Blaze 7 – maszynę, której asem w rękawie jest coś, co wielu z Was mogłoby przeoczyć.

Acer Nitro Blaze 7 – specyfikacja

Zaczynając od rzeczy ważnych – w konsolce zdecydowano się na procesor AMD Ryzen 7 8840HS. Jego ważnym elementem jest nie tylko 8 rdzeni o maksymalnym taktowaniu 5,1 GHz, 24 MB pamięci podręcznej, ale także moce obliczeniowe związane z SI na poziomie 39 TOPS-ów. Dostępna w maszynie Ryzen AI umożliwi zoptymalizowanie wydajności i obsługę funkcji opartych na sztucznej inteligencji. GPU to natomiast AMD Radeon 780M.

Nitro Blaze 7 (Źródło: Acer)

Oprócz tego Nitro Blaze 7 otrzymał aż 2 TB SSD i 16 GB RAM-u LPPDR5x o przepustowości rzędu 7500 MT/s. Dodatkowe miejsce na gry uzyskamy z gniazda na karty microSD. Wyświetlaniem treści zajmuje się natomiast 7-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości Full HD, maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz, ze 100% pokryciem palety barw sRGB i dostępem do technologii AMD FreeSync Premium. W kwestii łączności postawiono na moduły Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

Acer zastosował w handheldzie litowo-polimerowy akumulator o pojemności 50,04 Wh, który można ładować poprzez jedno z dwóch złącz USB-C. W zarządzaniu grami na różnych platformach pomoże graczom Acer Game Space, wraz z którym otrzymamy 3 miesiące abonamentu PC Game Pass.

Nitro Blaze 7 (Źródło: Acer)

Gdzie tu zatem nadzwyczajne parametry, zapytacie? Otóż są nimi wymiary oraz waga Acer Nitro Blaze 7. Niech odnośnikiem będą recenzowany przeze mnie Lenovo Legion Go oraz klasyka handheldów, Steam Deck:

Acer Nitro Blaze 7 Lenovo Legion Go Steam Deck OLED Ekran 7 cali 8,8 cala 7,4 cala Długość 25,6 cm 29,8 cm 29,8 cm Szerokość 11,3 cm 13,1 cm 11,7 cm Wysokość 2,25 cm 4,07 cm 4,9 cm Waga 670 gramów 854 gramy 669 gramów

Trzeba przyznać, że wygląda to interesująco. Osoby szukające konsoli przenośnej zajmującej jak najmniej miejsca w plecaku mogą docenić konstrukcję Acera. Nie wiadomo jednak kiedy będziemy mogli się o tym przekonać – data premiery i cena Nitro Blaze 7 nie jest póki co znana.

Na żywo widać, że Nitro Blaze 7 to prawdziwa klasa kompaktowa wśród handheldów. (Źródło: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Acer DualPlay – otwierasz laptopa, a tam gamepad

Trwająca właśnie targi IFA w Berlinie były także okazją dla firmy na prezentację „ostatecznego gamingowego laptopa”. Projekt DualPlay to sprzęt, który wyróżnia fakt, że w jego konstrukcję udało się wkomponować nietuzinkowy zestaw dla graczy. Składa się on z panelu dotykowego oraz dwóch kontrolerów. Te mogą być umieszczone poniżej klawiatury lub wysunięte z konstrukcji.

Projekt Dual Play (Źródło: Acer)

To jednak nie koniec sztuczek – lewa i prawa strona mogą zostać przekształcone w osobne gamepady. Oprócz wygody, takie rozwiązanie umożliwia także podzielenie się drugim kontrolerem ze znajomym, więc szybki pojedynek w Street Fightera czy mecz w EA Sports FC jest jak najbardziej możliwy – bez parowania dodatkowych kontrolerów i zabierania ich ze sobą poza dom.

Do pełni szczęścia brakuje tylko wysuwanej z obudowy gamingowej myszy. (Źródło: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Oprócz tego konstrukcję wyposażono w wysuwane z boków obudowy 5-watowe głośniki oraz dynamiczne oświetlenie RGB na klawiaturze, ramkach ekranu oraz gładziku z opcją personalizacji. Jeżeli uznamy, że producenci oferują już dziś laptopy dla graczy, to Dual Play prezentuje się jak „prawdziwy” gamingowy laptop.