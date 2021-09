Jeżeli korzystasz z Allegro Smart!, to ucieszy Cię ta zmiana

Allegro Smart! to idealne rozwiązanie dla osób, które często robią zakupy na platformie Allegro. Dziś poinformowano o istotnej zmianie, z której abonenci tego pakietu z pewnością się ucieszą.

Polacy pokochali Allegro Smart!

Allegro podaje, że w ciągu trzech lat od startu programu Allegro Smart! użytkownicy platformy zaoszczędzili na dostawach 2,8 mld złotych. Abonament gwarantuje jednak nie tylko bezpłatne dostarczenie zamówienia do punktu odbioru lub kurierem, ale też dostęp do ekskluzywnych okazji i festiwali zakupowych, takich jak Smart! Week, który w tym roku potrwa od 27 września do 3 października.

Reklama

Subskrybenci Smart! dostają również preferencyjną ofertę odroczonych płatności Allegro Pay, ponieważ mogą rozłożyć je na 3 raty 0%, a w trakcie zbliżającego się Smart! Weeka nawet na 10 rat 0%. Ponadto mają możliwość zamówić w ekskluzywnej przedsprzedaży bilety na wydarzenia kulturalne i koncerty (Allegro współpracuje w tym obszarze z serwisem eBilet). Dodatkowym profitem jest też darmowy zwrot.

Ważna zmiana na lepsze w Allegro Smart!

Do tej pory użytkownicy mogli skorzystać z darmowej dostawy do Paczkomatów i punktów odbioru przy zakupach za co najmniej 40 złotych, natomiast dostawa kurierem była darmowa, jeżeli złożyli zamówienie o wartości przynajmniej 80 złotych. To się jednak lada chwila zmieni, ponieważ już od jutra wchodzi istotna zmiana.

źródło: Allegro

Od 23 września 2021 roku użytkownicy Allegro Smart! będą mogli wybrać dostawę kurierem również wtedy, kiedy ich zamówienie będzie miało wartość co najmniej 40 złotych, a nie 80 złotych, jak do tej pory. Niestety, nowe warunki obowiązywać mają tylko do 3 stycznia 2022 roku, ale i tak pojawi się niejedna okazja, żeby skorzystać z tej możliwości.

Jak bowiem zostało wspomniane, już w przyszłym tygodniu rozpocznie się Smart! Week, a przed nami jeszcze Czarny Piątek, Cyfrowy Poniedziałek oraz przedświąteczny szał zakupowy i poświąteczne wyprzedaże. Użytkownicy programu Allegro Smart! będą więc mieli dużo okazji, żeby skorzystać z dostawy kurierem przy zamówieniach za co najmniej 40 złotych.

fot. Pixabay

Na koniec warto przypomnieć, że roczna subskrypcja Allegro Smart! kosztuje 49 złotych, natomiast miesięczna 10,99 złotych. Ponadto wciąż można skorzystać z promocji Allegro Smart! na start, w ramach której użytkownik otrzymuje za darmo pakiet pięciu bezpłatnych dostaw w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

Allegro przygotowało też specjalną ofertę dla studentów – mogą oni korzystać z Allegro Smart! przez sześć miesięcy za darmo, a jeżeli będą chcieli dalej to robić, to zapłacą za rok 39 złotych. Oprócz tego jest również specjalna oferta dla rodzin – Allegro Family, z której może korzystać nawet do 10 osób. Współdzielą one jedną subskrypcję Allegro Smart!, ale każda ma osobne konto.