Znamy gry w Amazon Prime Gaming na październik. Mocne tytuły dla subskrybentów

Na ogół nie piszemy o subskrypcji Prime Gaming, lecz produkcje, jakie się w niej pojawiły tym razem, wywołały u mnie wytrzeszcz oczu. Amazon zaskoczył graczy fantastyczną ofertą, w której znajdują się naprawdę konkretne produkcje.

Prime Gaming nie bierze jeńców

Nie owijając długo w bawełnę, rzućcie okiem na listę gier, jakie otrzymacie na komputerach PC w październiku, subskrybując Amazon Prime Gaming:

Star Wars: Squadrons

Alien Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit’s Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Sam przez chwilę niedowierzałem spisując tę listę produkcji. Aż 10 gier, a w tym zeszłoroczne Star Wars: Squadrons oraz Ghostrunner, dwie bardzo ciepło przyjęte gry, mające wartość produkcyjną na pograniczu gry niezależnej i tytułu AAA. O Ghostrunner ostatnio pisałem z okazji premiery wersji next-genowej. Wydanie pecetowe obejmuje wspomniane w artykule ulepszenia, dlatego bardzo zachęcam do przeczytania moich pierwszych wrażeń z portu na PlayStation 5.

Jak się uda, to za darmo

Warto też wspomnieć, że miesięczna subskrypcja Amazon Prime Gaming to równowartość 6 dolarów. Korporacja oferuje też bezpłatny, 7-dniowy okres próbny, z którego łatwo można po podpięciu karty płatniczej zrezygnować. Jeżeli zatem nie macie jeszcze subskrypcji od Amazonu, to darmowe produkcje będziecie mogli w tym miesiącu odebrać nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

To kolejny przykład w naszej branży, udowadniający że granie jeszcze nigdy nie było tak tanie jak teraz. Tak dobra produkcja jak Ghostrunner za darmo? Toż to niemalże zbrodnia w biały dzień. W subskrypcji znajdziecie nie tylko opisane wyżej gry, lecz ekskluzywną zawartość dla takich produkcji jak Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Genshin Impact, czy wreszcie pochodzące od Amazonu New World – najnowsze MMO-RPG, które próbuje podbić świat.

Czy mu się to ostatecznie uda? Przekonamy się wkrótce.