Nawet 500 złotych premii za założenie konta w Millennium, w tym 250 złotych na zakupy na huawei.pl!

Huawei idzie ramię w ramię w Millennium. Firmy przygotowały kolejny etap promocji, dzięki której nowi klienci, którzy założą konto we wspomnianym banku, mogą zyskać nawet 500 złotych premii, w tym 250 złotych na zakupy na huawei.pl!

Huawei ściśle współpracuje z Millennium. W połowie grudnia 2020 roku aplikacja tego banku pojawiła się w AppGallery i po zaledwie trzech miesiącach (z lekkim hakiem) została w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services, co oznacza, że można ją zainstalować również na urządzeniach bez Usług Mobilnych Google. Co więcej, działają na nich też płatności zbliżeniowe, ponieważ instytucja korzysta z technologii HCE, a nie Google Pay.

Promocja: Nawet 500 złotych premii za założenie konta w Banku Millennium

To już kolejna promocja, przygotowana wspólnie przez Huawei i Millennium. We wcześniejszej edycji nowi klienci, którzy założyli konto w tym banku, mogli zyskać do 400 złotych premii. Teraz stawka jest jeszcze wyższa, bowiem można dostać nawet 500 złotych premii!

Nowa promocja również jest skierowana do osób, które jeszcze nie mają konta w Millennium i aktualnie nie są w trakcie jego zakładania oraz nie korzystają z innych usług tego banku i wcześniej nie były beneficjantem podobnej promocji dotyczącej konta 360° (Student).

źródło: Huawei

Jak już zostało wspomniane, dzięki promocji można zyskać nawet 500 złotych premii – 200 złotych przelewem na konto bankowe, 50 złotych na karcie Goodie (do wykorzystania w sklepach internetowych i stacjonarnych za pośrednictwem płatności zbliżeniowych Google Pay lub Apple Pay) i 250 złotych rabatu na zakupy na huawei.pl (minimalna wartość zamówienia musi wynosić przynajmniej 300 złotych przed rabatem).

Aby skorzystać z promocji, należy do 30 czerwca 2021 roku złożyć wniosek o konto na dedykowanej stronie internetowej banku Millennium lub w aplikacji na urządzenia mobilne (razem z kartą debetową) oraz wyrazić zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych przez kanały elektroniczne i telefon, a także później aktywować aplikację banku na smartfonie.

Ponadto w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2021 roku należy zasilić konto kwotą przynajmniej 1000 złotych oraz wykonać co najmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem. Premia zostanie przekazana do 30 listopada (po spełnieniu wszystkich ww. warunków), natomiast karta podarunkowa Goodie do 31 lipca 2021 roku (po założeniu konta z kartą debetową, aktywacji aplikacji na urządzeniu mobilnym i wyrażeniu zgód marketingowych).

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że liczba kont w promocji jest ograniczona do 1000, zatem kto pierwszy, ten lepszy.