Animal Crossing 2.0 już dostępne! Nintendo wypuściło aktualizację wcześniej niż zapowiadało

Jedna z największych bezpłatnych aktualizacji do gry Animal Crossing jest już dostępna do pobrania. To nieco zaskakujące, bo wcześniej Nintendo zapowiadało, że pojawi się ona dopiero 5 listopada 2021 roku. Tymczasem już teraz każdy może zapoznać się ze wszystkimi nowymi funkcjami i cieszyć się urozmaiconą rozgrywką w jednej z najlepiej sprzedających się gier Nintendo.

Takie niespodzianki lubimy najbardziej

Animal Crossing 2.0 zapowiadano już w zeszłym miesiącu. Miłośnicy tego tytułu oczekiwali przede wszystkim na rozszerzone funkcje rozgrywki – w tym atrakcje w stylu wycieczek łódką, rozbudowane możliwości gotowania, uprawy ziemi i nowe assety oraz na prawdziwy hit, czyli kawiarnię Brewstera, a także sklepy na Harv’s Island.

Co więcej, Nintendo pokusiło się o zapowiedzenie jeszcze jednego dodatku, tym razem płatnego. Mowa o Happy Home Paradise, który wyceniono na 24,99 dolarów. Oczywiście wspomniane płatne DLC będą zawarte w rozszerzonym pakiecie Nintendo Switch Online, zawierającym m.in. kultowe gry z N64 i Sega Genesis.

Warto dodać, że Animal Crossing jest drugą najlepiej sprzedającą się grą japońskiego giganta. Do czerwca 2021 roku sprzedano aż 33,89 mln egzemplarzy! Na szczycie wciąż znajduje się jednak Mario Kart 8 Deluxe.

Animal Crossing – szczegóły

Jeśli planujecie zakup Nintendo Switch i zastanawiacie się, w co warto na tej konsoli pograć, to Animal Crossing: New Horizons będzie jedną z lepszych propozycji. To już piąta odsłona tej niezwykle popularnej serii gier, pozwalającej graczowi chłonąć życie tajemniczej wioski. Całość podano w bajkowej stylistyce. Gra zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Podczas zabawy korzystamy z mechanik craftingu, tworząc poszczególne przedmioty, wytwarzając narzędzia oraz projektując i dekorując naszą uroczą osadę. Czas gry jest połączony z czasem rzeczywistym, co oznacza, że niektóre rzeczy pojawią się o danej porze dnia i roku.