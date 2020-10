Zespół Gorillaz wystąpił w Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons to absolutny hit. I powiedzieć, że to dobra gra wideo to tak, jakby nie powiedzieć nic. Bo nie tylko jest rewelacyjna, ale i stanowi świetne medium do przekazywania najróżniejszych treści. Przykładem tego stał się debiut najnowszego utworu zespołu Gorillaz w autorskim, growym programie Animal Talking.

Animal Talking

Animal Talking to taki internetowy talk show realizowany przez dziennikarza, scenarzystę i projektanta gier wideo – Gary’ego Whitta. Do swojego nietypowego i innowacyjnego programu zaprosił wiele sławnych osób, a wśród nazwisk pojawiają się chociażby Danny Trejo, Elijah Wood czy Selena Gomez.

Nie wiem, czy zaś powinienem przedstawiać sylwetkę angielskiego zespołu Gorillaz, bo Feel Good Inc. powinien znać każdy, choćby ze słuchu. Jego członkowie powrócili po latach wydając album Humanz w roku 2017, natomiast w bieżącym wychodzą z premierą Song Machine, Season One: Strange Timez.

Nowy utwór w Animal Talking

Odcinek dziewiąty drugiego sezonu talk-show o nazwie Animal Talking gościł nie byle kogo. W programie pojawiły się następujące osoby: streamerka Kate Stark, członkowie zespołu Gorillaz – Damon Albarn i Jamie Hewlett oraz profesjonalny gracz Shroud.

Pełny odcinek Animal Talking – Gorillaz, Shroud, Kate Stark (S02E09) obejrzycie poniżej.

Wspomniany zespół zagrał w nim jeden ze swoich najnowszych utworów o tytule The Valley of The Pagans. Jak widzicie, nawet ubrali się odpowiednio.

Animal Crossing: New Horizons dał ludziom więcej niż sobie wyobrażacie

Jestem ogromnym fanem serii Animal Crossing i jak dobrze sobie przypominam, to w New Leaf na konsoli przenośnej 3DS spędziłem jakieś… tysiące godzin. Animal Crossing: New Horizons to dla mnie tylko kolejne miejsce z rzędu, z którego pewnie nie zrezygnuję przez następne lata.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

I nie jestem jedyną taką osobą. Otwarty, sielankowy świat z wieloma możliwościami dał w istocie naprawdę wiele możliwości.

Animal Crossing: New Horizons

Evil Imp tworzy w Animal Crossing: New Horizons zwiastuny dla wymyślonych produkcji filmowych, które później udostępnia na YouTube. Jednym z moich ulubionych jest Something About Muffy:

Instagramowe konto crossing.core wzięło się zaś za przerabianie okładek albumów muzycznych na grafiki z Animal Crossing. Zdarza się, że sprzedają z nimi ubrania i zyskali sobie tym trochę fanów.

Podobnych przykładów na pewno nie brakuje. Zdawaliście sobie sprawę z takiego sukcesu Animal Crossing: New Horizons?

Zobacz również: