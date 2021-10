Wow! Nintendo Switch Online + Expansion Pack oraz dodatek do Animal Crossing. Jest cena i data premiery nowego pakietu

Nintendo Switch Online + Expansion Pack launches 10/25!



Gain access to:

– Library of #Nintendo64 & SEGA Genesis games

– #AnimalCrossing: New Horizons – Happy Home Paradise at no additional cost

– All other benefits of a #NintendoSwitchOnline membership