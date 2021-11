Nintendo produkuje aż o 20% konsol mniej, niż by chciało. Wszystko przez słabą dostępność chipów

Światowe problemy z dostępnością chipów dotknęły także Nintendo. Pojawiają się raporty, które informują o rzeczywistym stanie produkcji konsol z rodziny Switch. Gigant z Kyoto odnotowuje straty, jakie z pewnością nie podobają się japońskiej korporacji.

Zbyt mało konsol Nintendo trafia na rynek

Raport serwisu Nikkei Asia donosi, że do końca tego roku fiskalnego Nintendo wyprodukuje około 24 milionów egzemplarzy konsoli Switch. Jest to aż o 20% mniej, niż plan giganta z Kyoto oryginalnie zakładał. Powodem są oczywiście problemy z dostępnością półprzewodników, jakie dotykają także innych producentów elektroniki.

Mario Kart 8 Deluxe to obecnie najlepiej sprzedająca się produkcja na Nintendo Switch. Tytuł znalazł już ponad 37 milionów nabywców, a liczymy tylko wydanie pudełkowe.

Japończycy planowali wyprodukować rekordowe 30 milionów konsol do marca przyszłego roku. Pułap ten był możliwy do osiągnięcia. Globalny kryzys zdrowotny sprawił, iż na początku roku japońska korporacja osiągała wielkie sukcesy w sprzedaży gier oraz konsol, przyczyniając się tym samym do wewnętrznego wzrostu nadziei na spektakularne wyniki finansowe. Tę zabiła również premiera PlayStation 5, które stopniowo zwiększało swój dystans wobec ostatniej konsoli Japończyków.

Nintendo Switch OLED – nowy model, większy popyt

Jak słusznie zauważa serwis The Verge, w sytuacji nie pomaga też niedawna premiera konsoli Switch OLED. Na nowy sprzęt chrapkę ma sporo osób. Taka aktualizacja jest też okazją na wymianę sprzętu, zwłaszcza dla najbardziej znudzonych podstawowym wariantem konsoli.

Nintendo jednak upiera się, że problem z dostępnością półprzewodników nie wpłynął na decyzję o produkcji modelu bez wsparcia dla rozdzielczości 4K. W maju podano też informację, że plany dotyczące sprzedaży konsol zakładały liczby rzędu 25,5 miliona egzemplarzy. Z tego jednak również się wycofano, kiedy gigant z Kyoto zdał sobie sprawę z powagi kryzysu.

Nawet jeśli braki w dostawach podzespołów się przedłużą, Switch wciąż można uznawać za sukces. Konsola obecnie dobija do 90 milionów sprzedanych egzemplarzy, co stanowi za fantastyczny wynik. A ten tylko będzie się zwiększał, patrząc jak wiele fantastycznych produkcji zmierza na tę platformę.