World War Z – premiera na Nintendo Switch już dzisiaj!

Zombie nie ominęły w tym roku także konsoli Nintendo Switch, lecz tym razem, za pośrednictwem zupełnie innej produkcji. Szeroko uznane World War Z doczekało się daty premiery na hybrydowej konsoli giganta z Kyoto. Gdyby tego było mało, produkcja jest już dostępna na Switchu od dzisiaj!

Reklama

World War Z, czyli klasyka gatunku na Switchu

Gra, której tytuł nawiązuje do kultowego filmu, spotkała się już z zainteresowaniem 15 milionów graczy na pozostałych platformach. Za konwersję na Nintendo Switch odpowiedzialne jest studio Saber Interactive. Ta sama ekipa dokonała wcześniej niesamowitego cudu, przenosząc w 2019 roku Wiedźmin 3: Dziki Gon na sprzęt giganta z Kyoto.

Wracając jednak do World War Z – jest to strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, w ramach której zadaniem gracza jest eliminowanie hord zombie. Rozgrywka jest zaskakująco dynamiczna, przez co tytuł może sprawiać dużo frajdy, zwłaszcza w trybie kooperacji. Co ciekawe – wydanie na konsolę Nintendo zawiera wszystkie elementy Game of the Year Edition, będąc przez to pełnym pakietem dla fanów oryginalnej gry. Wydawca zadbał też o polską lokalizację, dzięki czemu w World War Z zagracie z polskimi napisami.

Reklama

Zombie znów popularnym motywem w grach

Można odnieść wrażenie, że wątek zombie wraca powoli do łask, nawet w tak zmęczonym klimatem medium jak gry konsolowe. Ostatnio mieliśmy całkiem udaną (według recenzji Adama) premierę Back 4 Blood, a teraz World War Z przypomina o sobie w ramach portu na Nintendo Switch od Saber Interactive.

Choć czasy chwały Left 4 Dead minęły bezpowrotnie, taki renesans bardzo cieszy w naszej branży. Jeżeli gracie na komputerach i co miesiąc skrupulatnie dodawaliście darmowe gry od Epic Games Store, World War Z powinno czekać na Was z bibliotece produkcji do pobrania.

Jeżeli jednak interesuje Was wydanie na konsolę Nintendo Switch, produkcja została wyceniona na 159 złotych. Patrząc na fakt, iż otrzymujemy w tym wszystkie dodatki, wydaje się to uczciwa cena. Pudełkowego wydania możecie już szukać w najlepszych sklepach, w tym w Media Expert.