Kultowe klasyki z N64 i Segi Genesis już na Nintendo Switch Online. Choć cena jest wysoka, to dostępne tytuły kuszą

Właśnie miała miejsce premiera Expansion Pack na Nintendo Switch Online. Choć firma życzy sobie za niego solidną dopłatę do podstawowego abonamentu, to oferta kusi legendarnymi tytułami, w tym The Legend of Zelda: Ocarina of Time oraz Super Mario 64. Czy warto sięgnąć do portfela?

DLC do abonamentu? Tylko z Nintendo

Nintendo Switch Online to popularna wśród fanów japońskiej konsoli usługa pozwalająca przede wszystkim na sieciową zabawę w każdej produkcji multiplayer na Switch. W bonusie oferuje również dostęp do gier z NES-a i SNES-a. Każdy opłacający subskrypcję może zagrywać się w klasyki pokroju Super Mario Bros, Metroid, Donkey Kong czy Star Fox, a lista co jakiś czas rośnie. To wszystko w cenie 20 dolarów za rok.

We wrześniu, podczas Nintendo Direct, zapowiedziano rozbudowę Nintendo Switch Online o nowe tytuły. Od dziś posiadacze Switcha mogą do podstawowego abonamentu dokupić… rozszerzenie. Na platformie czekają już na nich hity Nintendo 64:

Dr. Mario 64,

Mario Kart 64,

Mario Tennis,

Sin and Punishment,

Star Fox 64,

Super Mario 64,

The Legend of Zelda: Ocarina of Time,

WinBack: Covert Operations,

Yoshi’s Story

oraz Segi Genesis:

Castlevania: Bloodlines,

Contra: Hard Corps,

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine,

Ecco the Dolphin,

Golden Axe,

Gunstar Heroes,

M.U.S.H.A.,

Phantasy Star 4: The End of the Millennium,

Ristar,

Shining Force,

Shinobi 3,

Sonic the Hedgehog 2,

Streets of Rage 2,

Strider.

Oprócz powyższych klasyków, Nintendo dorzuca do zestawu jeszcze dodatek do Animal Crossing – New Horizons Happy Home Paradise oraz możliwość zakupienia bezprzewodowych padów, wzorowanych na tych do N64 oraz SEGA Mega Drive, jedynie dla posiadaczy dodatkowej subskrypcji Nintendo Switch Online Expansion Pack. I w tej całej beczce miodu jest jedna łyżka dziegciu – cena.

Na sentymencie świetnie się zarabia

Aby skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw oraz z kolejnych tytułów, jakie mają być w przyszłości dodawane do Nintendo Switch Online Expansion Pack, trzeba wyłożyć solidne pieniądze. Podstawowy abonament Nintendo Switch Online za rok wynosi 20 dolarów, ale już z dostępem do rozszerzenia – 50 dolarów za rok dla pojedynczego konta lub 80 dla konta rodzinnego.

Nie dopłacisz – zostajesz na niższym poziomie. Płacimy więc minimum 30 dolarów rocznie za garść niemłodych klasyków. Czego jednak się nie robi z sentymentu do gier dzieciństwa…