25 lat działania sieci Plus. Wszyscy klienci sieci mogą liczyć na prezenty!

To już 25 lat! Nie do wiary, że operator sieci Plus działa w Polsce tak długo. Z tej okazji na klientów z długim stażem oraz tych kompletnie nowych czekają niespodzianki.

Plus działa w Polsce 25 lat

1 października 1996 roku Plus uruchomił swoją sieć komórkową. Nieco starsi Czytelnicy Tabletowo może pamiętają pierwsze reklamy Simplusa w telewizji i hasła, które weszły do użycia w potocznym języku. Zielony operator postanowił uczcić ćwierć wieku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Przez czas działania w Polsce, klienci operatora wydzwonili ponad 340 miliardów minut, co oznacza, że łączny czas trwania połączeń wychodzących wyniósł ponad 646 437 tys. lat. Sporo!

Dla tych, którzy są z Plusem od samego początku, sieć przygotowała prezenty. Takich osób jest w Polsce 3015. Otrzymają oni bezpłatny dostęp do muzycznego serwisu TIDAL na okres 25 miesięcy. Ponadto, dziesięciu najdłużej związanych z siecią klientów otrzymało zestawy specjalne: pakiety sprzętów – smartfony Samsung Galaxy, routery ZTE obsługujące technologię 5G oraz telewizory Samsung wraz z dekoderami Polsat Box i odpowiednimi abonamentami lub kompleksowe instalacje fotowoltaiczne marki ESOLEO o wartości 25 tys. zł.

Każdy klient Plusa dostanie prezent

Spokojnie, nie tylko starzy wyjadacze skorzystają na jubileuszu. W gruncie rzeczy wszyscy klienci Plusa dostaną od sieci prezent. Niezależnie od stażu, otrzymają oni bezpłatny pakiet internetowy 25 GB. Dla klientów oferty na kartę i mix pakiet będzie aktywny przez 30 dni, a dla klientów oferty abonamentowej do końca następnego okresu rozliczeniowego. Aby z niego skorzystać wystarczy w okresie od 1 do 31 października br. wysłać SMS-a z hasłem „25LAT” pod numer 80180.

Mało tego, prawdziwi farciarze, urodzeni 1 października, dodatkowo mogą liczyć na 25 miesięcy dostępu do TIDAL-a.

Nowi klienci mogą liczyć na zniżki

Z okazji rocznicy działania Plusa, przygotowano specjalną promocję, trwającą od 1 do 31 października. Każdy nowy lub przedłużający umowę klient decydując się na ofertę tego typu, niezależnie od wysokości wybranego abonamentu, otrzyma ważny przez 3 okresy rozliczeniowe pakiet aż 250 GB (aby go aktywować wystarczy wysłać SMS o treści „250 GB” pod numer 80123).

Oprócz tego, smartfony Samsung Galaxy A22 5G oraz Xiaomi POCO M3 Pro 5G będą dostępne z 25-procentowym rabatem – od 1 do 17 października kosztować będą jedynie 749 złotych.