Dzięki temu nie będziesz musiał pamiętać o regularnym doładowywaniu konta w Plus na kartę

Regularnie doładowywanie konta to obowiązek, na który godzą się użytkownicy taryf na kartę. Klienci, korzystający z oferty Plus na kartę, będą mogli o nim raz na zawsze zapomnieć.

Automatycznie doładowanie konta w Plus na kartę

Osoby, które korzystają z taryf na kartę i jednocześnie co miesiąc wykupują pakiety, zapewniające im nielimitowane rozmowy, SMS-y i paczkę internetu, muszą pamiętać, aby regularnie doładowywać konto. W przeciwnym wypadku pakiet nie odnowi się automatycznie i będą musieli płacić za każdą aktywność – a to po prostu się nie kalkuluje.

Plus przygotował jednak usługę, która pozwoli użytkownikom oferty Plus na kartę raz na zawsze (lub do odwołania) zapomnieć o konieczności pamiętania o regularnym doładowywaniu konta. Zasada jej działania jest banalnie prosta i nie wymaga zbyt wielu dodatkowych czynności od klienta.

fot. JESHOOTS-com / Pixabay / Polkomtel

Aby uruchomić automatyczne doładowanie konta, należy wejść na stronę www.doladuj.plus.pl/doladowanie i zalogować się na swoje konto Plusa (lub zarejestrować się, jeżeli ktoś jeszcze go nie ma), a następnie wybrać opcję cyklicznego doładowania, określić jego częstotliwość (co ile dni lub którego dnia każdego miesiąca ma być zasilane konto) i kwotę doładowania.

Później trzeba jeszcze podać numer telefonu i zaakceptować regulamin, a także wprowadzić dane karty płatniczej (kredytowej lub debetowej). Ostatnim krokiem jest potwierdzenie pierwszej płatności. Od teraz konto będzie doładowywane automatycznie zgodnie z ustalonym przez klienta harmonogramem, a należność zostanie automatycznie pobrana z podanej karty. Jeżeli zatem ktoś użyje debetowej, powinien pamiętać, aby zapewnić wystarczające środki na pokrycie doładowania.

fot. nastya_gepp / Pixabay

Usługa będzie realizowana przez Blue Media. Ponadto klient może w każdej chwili ją wyłączyć oraz zmienić kwotę i częstotliwość doładowania konta.

Przy okazji warto przypomnieć, że od listopada 2020 roku użytkownicy oferty Plus na kartę nie muszą doładowywać konta, aby przedłużyć jego ważność – mogą bowiem to zrobić, uiszczając niewielką opłatę. Przedłużenie ważności konta o 10 dni kosztuje 5 złotych, natomiast o 30 dni – 15 złotych. W pierwszym przypadku trzeba wysłać bezpłatny SMS na numer 80009 o treści „10”, natomiast w drugim „30”.