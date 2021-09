Otwarta beta Battlefield 2042 ruszy już za kilka dni. Przygotujcie się do boju!

Battlefield 2042 to produkcja, na którą z niecierpliwością czekają fani tej serii. A jest ona wystawiana na próbę, ponieważ gra zaliczyła opóźnienie i zostanie oficjalnie wydana dopiero 19 listopada 2021 roku (zamiast 22 października). Jest jednak dobra wiadomość – już za kilka dni ruszy otwarta beta, więc nie ma co zwlekać, trzeba się przygotować do boju!

Otwarta beta Battlefield 2042 ruszy już za kilka dni!

Electronic Arts i DICE poinformowali dziś, że otwarta beta Battlefield 2042 będzie dostępna na konsolach Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 i komputerach PC od 8 października 2021 roku. Jednocześnie przygotowano specjalną „przepustkę” dla osób, które zamówiły (lub zamówią) tę produkcję w przedsprzedaży – one uzyskają dostęp do otwartej bety dwa dni wcześniej, bo 6 października br.

Electronic Arts i DICE zapowiedzieli, że otwarta beta Battlefield 2042 będzie zawierać kultowy tryb Podboju na mapie Kosmodron. Ponadto bitwy stoczy ze sobą nawet 128 graczy, ale tylko na wybranych maszynach, bo na PlayStation 4 i Xbox One ich liczba ma być ograniczona do 64.

fot. EA

W trakcie otwartej bety Battlefield 2042 będzie dostępny również tryb Wojny Totalnej, w trakcie której gracz może wcielić się w jednego z czterech unikalnych Specjalistów:

rosyjskiego inżyniera Borysa z SG-36,

Caspera z Południowej Afryki, który jest ekspertem od kamuflażu i ataków z dużej odległości,

Falck – wykwalifikowaną niemiecką żołnierkę wsparcia,

Mackaya – kanadyjskiego trapera i nomada z Grapple Gunem.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, że na oficjalnej stronie gry pojawił się nowy blog deweloperski, który poświęcony jest postępom i aspektom kosmetycznym w grze. Warto sprawdzić!

Electronic Arts i DICE nie podają, do kiedy potrwa otwarta beta Battlefield 2042, ale – jak zostało już wspomniane – oficjalna premiera tej produkcji zaplanowana jest na 19 listopada 2021 roku. Sugerowaną cenę wersji na konsole Xbox One i PlayStation 4 oraz komputery PC ustalono na 269 złotych, natomiast wydania na Xbox Series S, Xbox Series X i PlayStation 5 kosztują 349 złotych. Zainteresowani mogą już zamawiać Battlefield 2042 w przedsprzedaży. A warto, gdyż daje to do dostęp do otwartej bety dwa dni wcześniej niż dla pozostałych.