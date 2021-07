Czterej pancerni i robot bojowy. Polska wersja Battlefield 2042 wprowadza do gry bardzo przyjemny akcent

Battlefield 2042 będzie z pewnością jedną z najważniejszych gier jesieni. DICE umieściło w niej sporo ukłonów w stronę fanów marki, ale swoje trzy grosze dorzuci tutaj wydawca, czyli Electronic Arts. W przypadku polskiego tłumaczenia produkcji, mamy do czynienia z przyjemnym drobiazgiem.

Pies-robot ze swojską nazwą w Battlefield 2042

Electronic Arts stara się dozować informacje na temat nadchodzącej gry Battlefield 2042, ale wraz z upływem czasu poznajemy coraz więcej szczegółów na temat tej ważnej produkcji – nawet naprawdę drobnych. Po ogłoszeniu daty premiery oraz dostępności na poszczególnych platformach oraz potwierdzeniu cen, przyszedł czas na kolejne anonse. Teraz wiemy już, że tytuł będzie mógł pochwalić się cross-playem, dzięki czemu na jednej mapie zagrają posiadacze komputerów, jak i konsol. Kilka smaczków zdradza nowy wpis na blogu EA.

Reklama

Najzabawniejszą informacją, którą tam znajdziemy, jest chyba ta dotycząca nazwy dla bojowego psa-robota, który będzie występował w Battlefield 2042 jako wsparcie naszego oddziału. W angielskiej wersji nazwano go Ranger, co brzmi dobrze, ale nie tak dobrze jak polskie Szarik. Tak, to przyjemne nawiązanie do serialu „Czterej pancerni i pies”, wyprodukowanego w Polsce i wyemitowanego po raz pierwszy w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jednym z jego bohaterów był wierny towarzysz załogi czołgu Rudy 102, pies Szarik. To właśnie jego imię przejął robot, na którym będziemy mogli polegać na polach bitwy Battlefield 2042. Trzeba przyznać, że to całkiem miły akcent w polskiej wersji gry.

Jaka jest rola Szarika w Battlefield 2042?

Zgodnie z rozbudowanym opisem na stronie Electronic Arts, Szarik nie jest ani specjalizacją, ani cechą i nie będzie przypisany do żadnego specjalisty. Będzie jedną z dostępnych form wsparcia, przy czym będzie trzeba pamiętać, że wezwanie robota będzie wiązało się z zablokowaniem możliwości skorzystania z innej pomocy z zewnątrz. Ustalany będzie także limit Szarików dostępnych w danym momencie – wszystko po to, by utrzymać balans rozgrywki.

Po wylądowaniu Szarik będzie nam towarzyszył i bronił nas, nawet za cenę własnego życia. Posłusznie wykona podstawowe rozkazy, np. rozpoznania lokalizacji, powrotu i śledzenia nas. Ostatecznie będzie się dało także skorzystać z opcji samozniszczenia robota. Posłanie takiej czworonożnej miny za linię wroga może w niektórych wypadkach być całkiem niezłym sposobem na rozproszenie przeciwnika. Szarik ma też swoje słabe strony. Jako że jest stworzony do likwidacji jednostek piechoty, brak mu rozbudowanego pancerza. Może więc zostać zniszczony przez ogień wroga, ładunki wybuchowe lub EMP. Wykorzystanie jego możliwości będzie z pewnością ciekawe!

Battlefield 2042 zadebiutuje 22 października 2021 roku. Do tego czasu warto też zapisać w kalendarzu datę 22 lipca. Podczas konferencji EA Play Live, wydawca gry z pewnością nie poskąpi nam dodatkowych szczegółów.