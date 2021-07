Battlefield 2042 z funkcją cross-play na wszystkich platformach

Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy coraz trudniej znajdować powody, by narzekać na twórczość Electronic Arts. Wydawca Battlefield 2042 poinformował, że deweloper strzelanki – DICE – przygląda się mocno funkcji cross-play dla swojej najnowszej gry. Pewne doniesienia wskazują jednak na to, że kod odpowiedzialny za te rozwiązania może już być gotowy.

Zdradliwe testy Battlefield 2042

Choć Electronic Arts twierdzi, że DICE „być może” zbuduje cross-play dla hitowego shootera, to odkryte fakty mocno na to wskazują. Funkcja ta zostanie przetestowana jeszcze tego lata, a to za sprawą testów alpha najnowszego Battlefield 2042.

Reklama

Co ciekawe, EA na swoim blogu pisze, że różnice między starą a nową generacją konsol zamkną się w liczbie graczy, jaka jednocześnie będzie mogła walczyć między sobą na mapie. Na nowych sprzętach ma to być 128 walczących żołnierzy, a na PS4 oraz Xbox One połowa mniej.

Według portalu PC Gamer, gracze będą mogli zdecydować, czy chcą grać ze wszystkimi, czy tylko konsolowcami. Z czego jednak testujący nie będą mogli zrezygnować, to boty. Te pomogą testerom wypełnić luki na serwerach, zwłaszcza że dostęp otrzymają tylko osoby zaproszone przez Electronic Arts, oczywiście pod warunkiem zachowania ścisłej tajemnicy testów.

Wielka wojna już w październiku!

Na chwilę obecną data premiery Battlefield 2042 to 22 października 2021 roku. Sporo szczegółów dotyczących gry z pewnością poznamy na zbliżającym się EA Play Live, które odbędzie się już 22 lipca br. W trakcie tego wydarzenia prawdopodobnie zobaczymy też nowy tryb rozgrywki, nad którym pracuje DICE Los Angeles, studio znane od niedawna jako Ripple Effect. Elektronicy sugerują, że tym trybem nie będzie battle royale, choć ja tam dopiero uwierzę, gdy zobaczę na własne oczy.

Nie zmienia to jednak faktu, że cross-play to fantastyczne wieści dla graczy. Zarówno na starej, jak i nowej generacji konsol zagramy razem, mając nadzieję, że podczas nocy premierowej będzie się dało normalnie zagrać, a serwery po roku od wydania nie zaczną świecić pustkami. Choć cena wersji next-genowej może budzić pewne kontrowersje, to jednak pamiętajcie, że cross-play, jak i cross-save już od dawna powinny być standardem w wysokobudżetowych produkcjach. My tymczasem niecierpliwie czekamy na EA Play Live, w trakcie którego z pewnością dowiemy się więcej na temat Battlefield 2042.