Już miliard ludzi korzysta z TikToka każdego miesiąca. Należysz do tej grupy?

TikTok z każdym miesiącem staje się coraz silniejszym portalem społecznościowym. Choć założenia serwisu są inne niż Facebooka czy YouTube’a, to amerykańscy giganci muszą liczyć się z chińską potęgą. Zwłaszcza teraz, gdy ByteDance ogłosiło osiągnięcie kolejnego kamienia milowego.

TikTok ma miliard użytkowników

To wprost niepojęte, jak szybko TikTok zawłaszczył sobie pewną część byłych użytkowników Facebooka, Instagrama czy Snapchata. Aplikacja nie zagraża jeszcze najważniejszym graczom w branży social media, ale w ciągu następnego roku wszystko może się zmienić. Wystarczy, że serwis zachowa dotychczasową dynamikę wzrostu. W tym momencie TikTok ma już 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie.

Popularność TikToka rośnie z dnia na dzień

Dla porównania, Facebook w czerwcu raportował, że każdego miesiąca do serwisu loguje się 2,9 miliarda użytkowników. To 7-procentowy wzrost rok do roku, z czego Mark Zuckerberg i kadra kierownicza tego molocha społecznościowego jest na pewno zadowolona. Jednocześnie nie da się zignorować galopujących statystyk TikToka. Chińczycy osiągnęli 45-procentowy wzrost aktywnych użytkowników od lipca 2020 roku, kiedy to informowano o 689 milionach użytkowników. Stary, zmęczony życiem Snapchat ma niewiele ponad 500 milionów użytkowników miesięcznie.

Tej machiny nie da się już zatrzymać. TikTok bryluje w rankingach najczęściej pobieranych aplikacji, więc czeka nas dalszy rozwój platformy ByteDance. Bo, tak jak Facebook, właściciele TikToka mają ogromne ambicje.

Będzie wojna platform społecznościowych?

TikTok tak mocno namieszał w social mediach, że niektóre serwisy i platformy – by wizerunkowo nie uchodzić za przestarzałe – zrywają z pierwotnymi założeniami działania. Instagram nie chce być już uznawany za serwis ze zdjęciami, bo ludzie znacznie chętniej oglądają dynamiczne Stories niż wystudiowane fotografie. Facebook już od lat dorzuca do serwisu kolejne funkcje, rozbudowując go do granic możliwości. TikTok też nie jest bierny – ByteDance kupiło na przykład niedawno firmę produkującą sprzęt wirtualnej rzeczywistości, a przecież w branżę VR mocno inwestuje także Facebook, będący w posiadaniu Oculusa.

Jasne jest, że gdy TikTok zbliży się liczbą użytkowników do Facebooka, rywalizacja stanie się bardziej zacięta. Wszak uwaga i czas ludzi nie są z gumy i po jakimś czasie zacznie się prawdziwa walka o użytkownika. A może już się zaczęła?