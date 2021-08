Facebook zdetronizowany. TikTok najczęściej pobieraną aplikacją społecznościową na świecie

Nadszedł dzień wielkiej zmiany. TikTok, który od dawna starał się o zajęcie pozycji najpopularniejszego serwisu społecznościowego na świecie, nareszcie dopiął swego – przynajmniej w kwestii najchętniej pobieranej aplikacji.

TikTok wyprzedza Facebooka

To, że Facebook jest dla starych ramoli, a TikTok to młodość, świat i dominacja, wiadomo nie od dziś. Mamy jednak konkretne statystyki, które to potwierdzają. Globalne badanie dotyczące pobierania aplikacji w 2020 roku wykazuje, że TikTok jest najchętniej ściąganym programem społecznościowym. Serwis ten sięgnął po najwyższe miejsce pierwszy raz od czasu jego międzynarodowego debiutu w 2017 roku i wyprzedził wszystkie najważniejsze aplikacje Marka Zuckerberga – Facebooka, Instagrama i Messengera.

Reklama

Rozczytując dane z różnych krajów, dominacja TikToka wydaje się być oczywista. Nikkei Asia wskazuje, że druga i trzecia pozycja w zestawieniu nadal należy do Facebooka. Mocno ciekawi duży spadek zainteresowania Messengerem. W 2019 roku komunikator ten zajmował pierwsze miejsce w rankingu najczęściej pobieranych aplikacji, a teraz znajduje się na piątym.

Co zadziwiające, na rynku azjatyckim (z wyłączeniem Chin), TikTok wcale nie jest liderem częstotliwości pobierania, a wyprzedza go zachodni Facebook. Z kolei w Chinach bez zaskoczenia rządzi Douyin, czyli specjalna wersja TikToka przeznaczona na chiński rynek oraz inne aplikacje Bytedance oraz Tencent.

Nowa norma w social mediach

TikTok najwyraźniej na długi czas okopie się na najwyższej pozycji wśród najczęściej pobieranych aplikacji na świecie. Nic nie wskazuje na to, by ta platforma społecznościowa do dzielenia się z innymi krótkimi filmami miała osłabnąć – wręcz przeciwnie. Mimo stosunkowo niewielkich możliwości reklamy w serwisie, jest on coraz częściej wybierany przez duże firmy do promowania produktów. Z kolei Facebook, choć nieustannie rozwija swoją i tak już nieprawdopodobnie rozbudowaną platformę, nie jest w stanie utrzymać stałego wzrostu i zachęcić użytkowników, by spędzali w aplikacji więcej czasu niż w TikToku. Złote czasy Facebooka zaczynają przemijać.