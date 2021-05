Snapchat został w tyle za TikTokiem, ale wciąż używa go ponad 500 milionów ludzi miesięcznie

Snapchat niezbyt często pojawia się w nagłówkach gorących newsów ze świata technologii – głównie dlatego, że platforma ta nie rozwija się już tak prężnie jak kiedyś. Nie znaczy to jednak, że odeszła w zapomnienie. Padł nowy rekord aktywnych użytkowników aplikacji.

Krok miliowy dla Snapchata

Snap Inc. wprowadziło sporo świeżości do skostniałego świata social-media. Kiedy Facebook, Instagram i Twitter okopywały się na ustalonych pozycjach, Snapchat potrafił pokazać coś kompletnie nowego – Stories. Pomysł publikowania postów utrzymujących się na profilu użytkownika przez 24 godziny okazał się tak dobry, że z miejsca podłapały go inne platformy społecznościowe. Teraz Relacje to siła Instagrama, niezbywalny element Facebooka, a także dodatkowa funkcja w Twitterze czy całej masie innych serwisów.

Reklama

Snapchat zdążył zyskać łaskę ogromnej rzeszy użytkowników, choć firma zawsze wzbraniała się przed publikacją miesięcznych statystyk twierdząc, że charakterystykę serwisu lepiej oddają liczby określające dzienną bazę użytkowników. W kwietniu tego roku sięgnęła ona 280 milionów, a to o 22% więcej niż jeszcze rok temu. Jak się okazuje, to nie jedyny sukces Snap Inc.

Zabawny filtr na Snapchacie – kitku w chlepku

Snapchat po raz pierwszy przekroczył 500 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Tak – Snap Inc. wreszcie podał, ile osób korzysta ze Snapchata na przestrzeni miesiąca. Dzięki temu można porównać te wyniki z innymi wiodącymi platformami społecznościowymi o podobnym profilu.

Snapchat wcale nie taki słaby

Biorąc pod uwagę liczbę aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca, Snapchat wcale nie szoruje po dnie. Sprawdźmy:

Instagram – 1 miliard użytkowników miesięcznie (dane z maja 2021 roku)

TikTok – 689 milionów użytkowników miesięcznie (dane z lutego 2021 roku)

Snapchat – 500 milionów użytkowników miesięcznie (dane z maja 2021 roku)

Pinterest – 459 milionów użytkowników miesięcznie (dane z kwietnia 2021 roku)

Twitter – 340 milionów użytkowników miesięcznie (dane ze stycznia 2021 roku)

Jak widać, Snapchat wciąż nieźle się trzyma, wciąż trzymając na dystans Twittera. Osiągnięcie nowego pułapu użytkowników, dobrze rokuje dla firmy Evana Spiegela.

Snap Inc. wciąż pracuje nad tym, by serwis społecznościowy, który rozpoczął modę na Stories, był w dobrej kondycji finansowej. Wszak sama liczba użytkowników nie przekłada się jeden do jednego na ogromne zyski. Dlatego w aplikacji wciąż będą wprowadzane zmiany – niektóre pomagające zwiększyć zaangażowanie, a inne, mające na celu wspieranie obecnych na platformie popularnych twórców.