Motorola Moto E40 będzie naprawdę atrakcyjnym smartfonem

To nie może być przypadek, że w sieci pojawiła się kompletna specyfikacja Motorola Moto E40. Oficjalna premiera smartfona zapewne czai się tuż za rogiem. Co ważne z punktu widzenia klientów w Polsce, będzie on dostępny również w kraju nad Wisłą.

Specyfikacja Motorola Moto E40

Należy zacząć od tego, że będzie to kolejny (po m.in. Motoroli Moto E20) smartfon z systemem Android 11 Go Edition. Patrząc tylko przez pryzmat oprogramowania, spodziewalibyśmy się raczej (mocno) przeciętnych parametrów technicznych. Tymczasem specyfikacja Motorola Moto E40 będzie zaskakująco mocna!

Smartfon zaoferuje bowiem aż 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, co jest niespotykane w urządzeniach z systemem Android Go. Co ciekawe, zostanie też wyposażony w nowy, niezaprezentowany jeszcze procesor UNISOC T700. Niestety, nie znamy jego specyfikacji, ale z pewnością do jego budowy użyto rdzeni ARM Cortex-A55.

Specyfikacja Motorola Moto E40 obejmie również wyświetlacz IPC LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1600×720 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 90 Hz – to również niespotykane w smartfonach z systemem Android Go na pokładzie. W górnej ekranu części zostanie umieszczony 8 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo.

Na panelu tylnym, obok czytnika linii papilarnych, znajdą się natomiast trzy aparaty, w tym główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/2.0). Kolejne dwa mają mieć po 2 Mpix – jeden posłuży do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi przy wykonywaniu zdjęć portretowych.

Na pokładzie nowej Motki znajdzie się też 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C, za pośrednictwem którego użytkownik naładuje akumulator o pojemności 4000 mAh (maksymalnie z mocą 10 W). Ponadto Motorola Moto E40 zaoferuje dedykowany klawisz do uruchamiana Asystenta Google.

Klientów może również skusić radio FM na pokładzie i certyfikat IP52. Motorola Moto E40 będzie miała wymiary 165,08×75,64×9,14 mm i ważyła 198 gramów.

Cena Motorola Moto E40

Cena Motorola Moto E40 nie jest jeszcze znana, ale spodziewamy się, że smartfon będzie kosztował więcej niż wprowadzona niedawno do Polski Motorola Moto E20, za którą klientom w kraju nad Wisłą przyjdzie zapłacić 449 złotych.