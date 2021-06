Alcatel 1 (2021) i Alcatel 1L Pro – budżetowe rodzeństwo ze stajni Android Go

Tradycją stało się, że większość producentów rzutem na taśmę stara się podgrzać atmosferę, jaka zwykle towarzyszy wydarzeniu pokroju targów Mobile World Congress. Każdy strzępek informacji na temat nadchodzących nowości potrafi wywołać albo szaleńczy entuzjazm, albo okrzyki niezadowolenia, w skrócie – trudno przejść obok niego obojętnie. TCL skorzystało z nadarzającej się okazji, aby zaprezentować światu swoje najnowsze urządzenia. Na kilka dni przed tegorocznym MWC 2021, światło dzienne ujrzały dwa budżetowe smartfony marki Alcatel – Alcatel 1 (2021) i Alcatel 1L Pro.

Alcatel 1 (2021) – specyfikacja

Smartfon został wyposażony w 5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD o rozdzielczości FWVGA+ (960 x 480 pikseli, proporcje 18:9). Ekran pokrywa przedni panel zaledwie w 78% – potencjalni nabywcy będą zatem musieli się pogodzić z obecnością grubych ramek nad i pod wyświetlaczem. Alcatel 1 (2021) pochwalić może się jednak kompaktowymi rozmiarami (137.6 x 65.7 x 9.9 mm) i wagą piórkową (134 g). Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej (lub jak nazywa je Alcatel – Volcano Black i AI Blue).

Alcatel 1 (2021) (źródło: Alcatel)

Na zaplecze fotograficzne urządzenia składa sie tylko jeden aparat tylny z matrycą 5 Mpix (f/2.4) z pojedynczą diodą doświetlającą oraz aparat przedni z matrycą 2 Mpix (f/2.8). Obydwa obiektywy są w stanie nagrywać filmy w maksymalnie 30 kl./s i w jakości 720p.

Sercem Alcatela 1 (2021) jest czterordzeniowy procesor MediaTek MT6739 (4x ARM Cortex-A53 1,28 GHz) z układem graficznym IMG PowerVR GE8100. Na pokładzie znajdzie się też 1 GB RAM LPDDR3 oraz 16 GB pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1 z możliwością rozbudowy za pomocą karty microSD o dodatkowe 32 GB.

Skromny akumulator o pojemności 2000 mAh użytkownik naładuje za pośrednictwem dołączanej do zestawu ładowarki microUSB o mocy zaledwie 5 W. Miłym dodatkiem jest obecność 3,5 mm złącza mini-jack. Alcatel 1 (2021) jest niehybrydowym Dual SIM-em i obsługuję jedynie podstawowe standardy łączności – Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.2. Próżno szukać w nim 5G, czy chociażby NFC. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 w edycji Go. Smartfon powinien trafić do Europy i Ameryki Łacińskiej jeszcze w sierpniu bieżącego roku w cenie 59 euro (~270 złotych).

Alcatel 1L Pro – specyfikacja

Alcatel 1L Pro oddaje w ręce użytkownika znacznie większy, 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1560 x 720, proporcje 19,5:9) pokrywający 84% przedniego panelu. Ramki wokół ekranu są co prawda mniejsze w porównaniu do omawianego wcześniej modelu, jednak dalej mocno rzucają się w oczy. Urządzenie jest również większe (156.4 x 74.8 x 9.7 mm) i o wiele cięższe (190 g). Warto też wspomnieć, że smartfon zyskał dedykowany przycisk wywołujący asystenta Google oraz czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem blokady.

Alcatel 1L Pro (źródło: Alcatel)

Alcatel 1L Pro dysponuje dwoma aparatami tylnymi: główną matrycą 13 Mpix (f/2.2) oraz 2 Mpix (f/2.4) czujnikiem głębi. Aparat przedni to z kolei 5 Mpix matryca (f/2.2). Zarówno przednie, jak i tylnie aparaty są zdolne do nagrywania wideo w jakości 1080p przy zachowaniu tego samego klatkażu, co we wcześniej wspomnianym Alcatelu 1 (2021).

Smartfon napędza ośmiordzeniowy układ Unisoc SC9863A (4x Cortex-A55 1,6 GHz + 4x Cortex-A55 1,2 GHz) z procesorem graficznym IMG PowerVR GE8322. Urządzenie dostępne będzie konfiguracji – 32 GB ROM i 2 GB RAM. Akumulator na pokładzie ma pojemność 3000 mAh. Tutaj również nie zabrakło 3,5 mm złącza słuchawkowego mini-jack. Dla kontrastu, urządzenie jest hybrydowym Dual SIM-em.

Alcatel 1L Pro dostępny będzie w sprzedaży jedynie w Afryce, krajach Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu już we wrześniu w cenie ok. 127 dolarów amerykańskich (~480 złotych).