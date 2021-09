Komisja Europejska proponuje uniwersalną ładowarkę do urządzeń elektronicznych. Apple w opałach?

Ładowarka ładowarce nierówna. To poważny problem, który do tej pory nie został rozwiązany. Komisja Europejska zaproponowała więc przepisy, mające na celu ustanowienie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych.

Według informacji, przekazanych przez Komisję Europejską, konsumenci posiadają średnio ~3 ładowarki do telefonów komórkowych, a regularnie używają dwóch. Jednocześnie w trakcie kierunkowego badania aż 38% konsumentów przyznało, że przynajmniej raz nie mogło naładować swojego telefonu komórkowego, ponieważ ładowarki, które mieli, nie były z nim kompatybilne.

Komisja Europejska podaje, że konsumenci w Unii Europejskiej wydają rocznie ~2,4 mld euro (!) na osobne ładowarki, które nie są dostarczane wraz z urządzeniami elektronicznymi. Do tego według szacunków wyrzucone i nieużywane zasilacze stanowią rocznie nawet 11 tysięcy ton (!) elektroodpadów.

Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych – tego chce Komisja Europejska

Komisja Europejska postanowiła więc rozwiązać problem, jaki ładowarki przysparzają konsumentom i środowisku. Zaproponowano harmonizację portu ładowania i technologii szybkiego ładowania. Jeżeli Parlament Europejski i Rada Europejska przyjmą wniosek zmiany dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych, wystosowany przez Komisję, wspólnym portem ładowania stanie się USB-C, niezależnie od marki urządzenia.

Wraz ze wzrostem liczby urządzeń sprzedaje się coraz więcej ładowarek, które nie są zamienne lub nie są potrzebne. Kończymy z tym. Dzięki naszemu wnioskowi konsumenci europejscy będą mogli korzystać z jednej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wygody i ograniczenia ilości odpadów. Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego

Komisja Europejska zakłada, że USB-C stanie się stanie się standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo.

Komisja Europejska przekonuje, że zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów oraz zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia.

Jednocześnie Komisja Europejska zawnioskowała o rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego, co ograniczy liczbę kupowanych (niepotrzebnych lub niewykorzystywanych) ładowarek. A to z kolei pozwoli zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych o blisko tysiąc ton rocznie.

Ponadto Komisja Europejska nowymi przepisami zmusi producentów do dostarczania odpowiednich informacji o wydajności ładowania, w tym o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Dzięki temu konsumenci będą wiedzieli, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia. A jeśli zajdzie taka potrzeba, pomoże im to wybrać kompatybilną ładowarkę. Szacuje się, że dzięki temu zaoszczędzą nawet 250 mln euro rocznie.

Wniosek Komisji Europejskiej zakłada 24-miesięczny okres przejściowy od dnia jej przyjęcia, aby producenci mieli czas dostosować się do nowych przepisów. Jednocześnie zdaje sobie ona sprawę, że interoperacyjność potrzebna jest zarówno po stronie urządzenia elektronicznego, jak i zasilacza zewnętrznego, dlatego interoperacyjność tego ostatniego zostanie uwzględniona w przeglądzie rozporządzenia Komisji w sprawie ekoprojektu, który rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Uniwersalna ładowarka to cios dla Apple

Uniwersalna ładowarka może być problematyczna dla Apple, ponieważ producent wykorzystuje w iPhone’ach autorskie rozwiązanie. Amerykanie będą więc zmuszeni porzucić Lightning na rzecz USB-C, które w smartfonach z Androidem jest już powszechnie spotykane.

Mówi się jednak, że Apple ma to w planach od dłuższego czasu, dlatego niewykluczone, że zrobi to wcześniej niż wejdą nowe przepisy, zaproponowane dziś przez Komisję Europejską (a stanie się to najwcześniej dopiero w 2024 roku).